La très controversée fonctionnalité « Windows Recall » qui devait marquer le lancement des « Copilot+ PC » avant que Microsoft ne décide finalement de la repousser face aux inquiétudes du monde de la Cybersécurité, donne enfin de ses nouvelles. Alors qu’au départ l’éditeur espérait la mettre entre les mains de testeurs après quelques semaines d’ajustement, il aura finalement fallu attendre plusieurs mois. Mais on sait aujourd’hui quand elle débarquera…

« Recall » devait être la grande fonctionnalité clé des « Copilot+ PC » à leur sortie. « Recall » est une fonctionnalité qui permet au système de capturer tout ce que vous faites (y compris ce qui est à l’écran) avec votre PC puis d’y associer une recherche multimodale dopée à l’IA pour vous aider par exemple à retrouver un site Web ou une image à partir d’un élément visuel dont vous vous souvenez, reprendre une activité abandonnée il y a plusieurs jours, retrouver un fichier dont on ne connaît plus le nom, remonter dans le passé de vos activités à partir d’une barre chronologique, etc.

Mais devant la levée de boucliers des experts cybersécurité face aux risques parfois bien réels mais souvent fantasmés de cette technologie, Microsoft annonçait repousser la sortie de cette fonctionnalité et finalement vouloir privilégier un déploiement itératif pour tenir compte des feedbacks des testeurs.

Aujourd’hui, Windows Recall se prépare à faire son retour par la petite porte des Windows Insiders. L’éditeur veut en effet tirer profit de « l’expertise précieuse » de sa communauté de testeurs volontaires mais aussi mettre la technologie entre les mains des pentesteurs et autres hackers éthiques avant d’en envisager le déploiement à grande échelle.

Microsoft vient en effet de donner des nouvelles de la sortie de Windows Recall. Alors qu’il s’était en Mai dernier offert quelques semaines pour revoir sa copie, l’éditeur semble avoir finalement pris le temps de repenser sa technologie pour rassurer tous les experts cyber et affiner l’expérience utilisateur. Après plusieurs mois de silence radio, Windows Recall fera son retour sur les PC des Windows Insiders en octobre prochain.

L’éditeur indique en effet : « Dans le cadre de notre engagement à offrir à nos clients une expérience fiable et sécurisée de Recall (preview) sur les PC Copilot+, nous partageons une mise à jour indiquant que Recall sera disponible pour les Windows Insiders à partir du mois d’octobre. Comme nous l’avons déjà annoncé en juin, nous avons modifié notre approche de publication afin de tirer parti de l’expertise précieuse de notre communauté Windows Insider avant de rendre Recall disponible pour tous les PC Copilot+. La sécurité reste notre priorité absolue et lorsque Recall sera disponible pour les Windows Insiders en octobre, nous publierons un blog avec plus de détails ».

Bref, « Windows Recall », qui nécessitera des PC estampillés « Copilot+ PC », est encore loin d’être largement disponible. Et il va nous falloir attendre Octobre prochain pour découvrir comment Microsoft a renforcé les sécurités et la confidentialité de sa fonctionnalité dopée à l’IA ainsi que les nouveaux scénarios d’usage envisagés. Après tout, « avec du temps et de la patience, on vient à bout de tout… » nous enseigne un vieux proverbe français.

