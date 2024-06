Microsoft lance officiellement ses Copilot+ PC et son Windows 11 24H2 aujourd’hui à travers le monde. Un lancement qui inaugure plus de fragmentation et de complexité pour l’écosystème Windows.

Nous sommes le 18 juin 2024. Date officielle de lancement des processeurs Snapdragon X de Qualcomm, des Surface Pro 11 et Surface Laptop 7 qui en sont équipés et d’une manière générale de la génération de « Copilot+ PC ».

Cette date de lancement marque également la sortie officielle de Windows 11 24H2, un temps présenté comme un probable « Windows 12 ». Windows 11 24H2 est la version officielle de Windows préinstallée sur les « Copilot+ PC ». Et Windows 11 24H2 marque le début d’une nouvelle ère Windows, une ère d’Intelligence Artificielle au cœur du système et une ère multi-architecture avec le support à la fois des architectures Intel x86/x64 et des architectures ARM 64 bits.

Mais ce lancement marque aussi le début d’une période trouble pour l’univers PC. Pour la première fois, une version de Windows n’offre carrément pas les mêmes fonctionnalités de base sur tous les PC.

Windows 11 par son support processeur limité avait déjà introduit une fracture dans l’écosystème PC avec des machines condamnées à rester jusqu’à leur fin de vie en Windows 10 et des machines très (trop ?) récentes à même d’être animée par Windows 11.

Mais avec cette version 24H2, le marché PC est plus que jamais fragmenté… Jugez plus tôt :

* Il y a les Copilot+ PC sous processeurs ARM qui exploitent pleinement toutes les fonctionnalités IA de Windows 24H2.

* Il va y avoir à la rentrée les Copilot+ PC sous processeurs Intel/AMD qui ne bénéficieront pas immédiatement – probablement pas avant la fin de l’année – des fonctionnalités IA avancées des Copilot+ PC sous ARM.

* Il y a les actuels PC sous Windows 11, certains estampillés « AI PC » qui disposeront bien de Windows 11 24H2 mais ne bénéficieront pas de toutes les améliorations IA de cette édition de Windows et se retrouveront au fil du temps de plus en plus limités.

* Il y a les PC sous Windows 10 qui ne peuvent migrer sous Windows 11 et dont la fin de vie est officiellement programmée pour le 14 octobre 2025.

* Enfin, il y a ces PC récents mais minoritaires, sous l’ancienne génération de processeurs Qualcomm (comme les Surface Pro X) qui ne sont pas de Copilot+ PC et ne bénéficieront probablement que d’un support à court terme de Microsoft.

Par ailleurs, avec des logiciels qui vont petit à petit de plus en plus souvent embarquer des fonctionnalités IA sous Windows 11 24H2, une grande partie du parc logiciel pourrait se retrouver obsolète.

Dit autrement, même à l’époque de Windows Vista, l’écosystème PC n’a été aussi fragmenté. Un défi pour Microsoft, un défi pour les éditeurs de logiciel mais aussi un défi pour les utilisateurs et les acheteurs qui devront veiller à ne pas se faire refourguer des stocks incompatibles et vont devoir s’habituer à utiliser des logiciels avec des fonctionnalités grisées ou inaccessibles à leur PC.

Bien sûr, cette fragmentation est temporaire. Il arrivera un temps où tous les PC seront des « Copilot+ PC ». Selon de récentes indiscrétions, Qualcomm prépare une version « bas de gamme » de son Snapdragon X pour équiper des machines de 400 à 800 euros. Une version qui embarquera néanmoins le fameux NPU 48 TOPS de ces modèles Snapdragon Plus X et Snapdragon Elite X. Et l’arrivée de Mediatek sur ce marché en 2025 devrait aussi permettre une plus grande démocratisation des Copilot+ PC.

Mais cette époque est encore loin d’être là. Dans les prochains mois, l’écosystème continuera de proposer aux acheteurs des machines à moins de 900 euros qui ne seront pas des Copilot+ PC et n’accèderont pas à toutes les fonctionnalités de Windows 11 24H2.

Et cette fragmentation n’impacte pas que le grand public. Les entreprises vont se retrouver à gérer un parc Windows incroyablement plus complexe qu’aujourd’hui avec des PC Windows 10, des PC Windows 11, des PC « Copilot+ », des PC sous architecture ARM, des PC sous architecture Intel/AMD. Or cette différence d’architecture et cette fragmentation engendrent des défis d’administration et de sécurité nouveaux.

Il faut néanmoins remarquer que l’IA est en passe d’entraîner aussi une fragmentation dans l’univers Apple puisque seuls les iPhone 15 Pro (et les futurs iPhone 16) bénéficieront des nouveautés d’Apple Intelligence (donc pas les iPhones 15 et 15 plus ni aucuns modèles antérieurs). Dans l’univers Mac, toutes les machines à puces « M » (M1, M2, M3) seront compatibles Apple Intelligence, mais pas les derniers Mac Pro en Intel et bien évidemment aucun des Mac antérieurs au M1. Sur iPad, la situation est encore plus confuse : pour faire simple seuls les iPad Pro et iPad Air postérieurs à 2021 sont compatibles Apple Intelligence.

Voilà qui nous promet des temps confus qui pourraient au final freiner le redémarrage du marché PC au lieu de le dynamiser. Et compliquer la vie des administrateurs de parc, des DSI et des RSSI…

À lire également :