Almavia CX, une ESN (Entreprise de Services du Numérique) qui accompagne la transformation digitale des entreprises sur toute la chaîne de valeur de l’Expérience Client, remporte deux nouveaux contrats auprès de Valloir Habitat et de la CCI de Bourgogne Franche-Comté.

Valloire Habitat

Valloire Habitat est un acteur immobilier régional, filiale d’Action Logement, partenaire privilégié des entreprises dont l’objet est de faciliter le logement pour favoriser l’emploi. Dans le cadre d’un vaste plan de transformation de son SI et pour améliorer sa qualité de service, Valloire Habitat a souhaité repenser en profondeur le mode de gestion de sa relation client. C’est dans ce contexte qu’Almavia CX a été choisie pour réaliser une mission de conseil afin de permettre à Valloire Habitat de déployer un dispositif adapté à ses besoins. L’ESN va notamment faire un point sur l’existant, analyser les attentes du client, puis présenter les meilleures pratiques du moment et les scénarios possibles. Almavia CX a été sélectionnée pour la qualité de son offre et sa parfaite connaissance des problématiques liées à la gestion de la relation client dans le secteur de l’habitat social.

CCI Bourgogne Franche-Comté

Utilisant actuellement une version du CRM Eudonet, qui ne sera plus maintenue par l’éditeur à partir de 2023, la CCI Bourgogne Franche-Comté souhaite remplacer cet environnement par une nouvelle application. Almavia CX a été mandatée pour l’accompagner dans la définition de cas d’usage qui lui permettraient d’évaluer les différents fournisseurs de technologies du marché et de faire le bon choix en sélectionnant une solution CRM adaptée à ses attentes. Le choix d’Almavia CX a été motivé par de nombreux critères : son expertise des sujets liés à la gestion de la relation client, ses références dans le monde des CCI et la qualité des missions qu’elle a pu réaliser auprès de ces acteurs.