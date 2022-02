Un InfoNews inhabituellement décalé mais toujours aussi riche. Retrouvez Guy Hervier et Jean-François Le Nilias pour un tour en vidéo de l’actualité de ces derniers jours. Une Actu IT marquée par Chrome OS Flex, Nutanix, Intel, IBM et Atos…

Nos animateurs reviennent sur les temps forts, annonces et évènements IT de ces dix derniers jours. Leur attention a été particulièrement retenue par Chrome OS Flex. À l’heure où l’on parle beaucoup des recyclages des PC pour préserver les ressources de la planète, de Green IT, des incompatibilités de Windows 11 avec l’essentiel du parc installé et de la mort annoncée des Mac sous Intel, Google frappe un grand coup avec un système gratuit qui offre une seconde vie aux PC et Macs oubliés par les lois de l’évolution numérique.

Nutanix qui procède à la refonte de son offre pour mieux s’adapter à l’évolution des besoins mérite également un coup de projecteur tout comme les très nombreuses annonces d’Intel à l’occasion de sa journée des investisseurs. Le fondeur revient fort et se lance sur le marché des GPU jusqu’ici chasse gardée de NVidia et AMD. Enfin, nos commentateurs reviennent sur Atos qui veut se refaire une santé en s’appuyant sur son savoir-faire en matière de HPC et qui prépare sa plateforme exaflopique.

00:44 Chrome OS FLEX recycle les vieux PC et vieux Mac

Google frappe un grand coup : l’entreprise soigne son image écoresponsable tout en faisant découvrir son système Chrome OS (celui des Chromebooks) au plus grand nombre. Chrome OS Flex donne une seconde vie aux PC qui n’ont pas droit à Windows 11 et aux « vieux » Mac en Intel.

05:44 Nutanix réorganise son portefeuille de solutions

Nutanix garde ses produits mais réinvente son offre. Objectif simplifier les packages et la lisibilité marketing tout en aidant les clients à accélérer l’adoption des multiples briques de sa plateforme « Hybrid Cloud ». Les 15 produits sont désormais regroupés en 5 offres.

09:42 IBM propose des instances mainframes dans son propre cloud

IBM qui prépare la prochaine génération de ses Mainframes Z va proposer des instances Z/OS sur son Cloud afin de fluidifier les chaînes de développements et de tests des Workloads et intégrer plus aisément l’univers Mainframe dans les chaînes DevOps modernes.

15:25 Intel innove tous azimuts

En un an Pat Gelsinger a su totalement redynamiser Intel et remettre l’entreprise sur les rails de l’innovation. À l’occasion de son Intel Investor Day 2022, le fondeur a dévoilé ses roadmaps pour les SoCs, le HPC et les GPU… Car Intel vient marcher sur les platebandes graphiques d’AMD et NVidia…

22;23 Zendesk refuse d’être racheté pour $17Md

Zendesk, la plateforme SaaS de service client, estime qu’elle vaut plus que les 17 milliards de dollars proposés par un fonds d’investissement.

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

26:00 Atos est en route vers l’Exascale

En plein ouragan financier, Atos veut montrer qu’il a un savoir-faire unique et de grande valeur. Seul constructeur européen de HPC, il vient de dévoiler sa nouvelle plateforme BullSequana XH3000 qui servira de fondation au premier supercalculateur exaflopique européen.

À SUIVRE PROCHAINEMENT

32:55 Le FIC s’exporte hors des frontières françaises et européennes

Plus les années passent, plus le FIC acquiert et revendique une dimension Européenne. L’édition 2022 se tiendra du 7 au 9 Juin 2022. Avec en thème central « Shaping Europe’s Digital Future ». Et le salon veut désormais s’exporter : il se déclinera dans une édition « Amérique du Nord » à Montréal en novembre prochain et l’organisation travaille aussi sur une édition au Moyen-Orient.

CARTON ROUGE

35:00 Qwant, le début de la fin ?

Le moteur de recherche français qui rêvait de donner à l’Europe son indépendance dans l’exploration d’Internet connaît diverses difficultés. Il devrait même être chassé des PC des lycées d’Île-de-France…

