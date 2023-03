Comme chaque semaine, retrouvez InfoNews Hebdo l’émission qui déchiffre l’actualité IT de la semaine avec au menu de ce numéro les infos du MWC 2023, des nouvelles de l’IA Bing, des cyberattaques et une étude très multicloud…

Guy Hervier et Jean-François Le Nilias sont de retour pour éclairer l’actualité IT de la semaine de leurs commentaires avisés. Ensemble ils reviennent bien évidemment sur les grandes tendances qui émergent de l’édition du Mobile World Congress de Barcelone avec peu de vraies surprises mais des innovations un peu partout – notamment chez les constructeurs de smartphones chinois – et des rapprochements opérés entre les providers de cloud et les opérateurs Telecom, deux métiers qui sont en train de se télescoper.

Il n’y a évidemment pas une semaine sans une actualité cybersécurité avec cette semaine la mairie de Lille sous le feu d’une cyberattaque paralysante.

Comme cela devient aussi une habitude, on prend des nouvelles des IA et notamment de celle de Bing qui continue de progresser et se retrouve désormais intégrée à la barre des tâches de Windows 11 « Moment 2 ».

Par ailleurs, alors que le 8 Mars célèbrera « La Journée Internationale des Droits des Femmes », une nouvelle étude a de quoi inquiéter : menée par IBM et Chief, elle révèle que la promotion des femmes aux postes de direction n’est pas une priorité stratégique pour la majorité des organisations.

Enfin, Guy Hervier décrypte pour nous la dernière étude 451 Research démontrant que 98% des entreprises ont adopté une stratégie multicloud.

     

EN BREF CETTE SEMAINE :

00:50 Windows 11 « Moment 2 » intègre l’IA dans Bing

04:15 MWC 23 : annonces de smartphones pliables chez les fournisseurs chinois

07:30 MWC 23 : Les fournisseurs de cloud se rapprochent des opérateurs télécom

10:00 Lille sous le feu d’une cyberattaque

12:00 Moins de femmes dans les postes de direction

LE DOSSIER :

15:00 Une étude 451 Research : Tous adeptes du multicloud

RENDEZ-VOUS :

17:50 Le FIC à Lille : In Cloud We Trust du 5 au 7 avril 2023

COUP DE GUEULE :

20:10 Microsoft France ouvre un plan de départs volontaires et sauvegarde de l’emploi

EGALEMENT CETTE SEMAINE :