Et c’est reparti pour une nouvelle saison de votre rendez-vous hebdomadaire en vidéo qui fait le tour de l’actualité IT.

Retrouvez Guy Hervier et Jean-François le Nilias pour cette première édition de l’année 2022 d’InfoNews Hebdo. Dans un tout nouveau studio, nos deux commentateurs analysent en détail les temps forts de l’actualité d’une semaine bien évidemment marquée par le grand show de l’électronique, le fameux CES de retour en version physique à Las Vegas malgré le raz de marée Omicron. Les fabricants y ont présenté de nombreux nouveaux PC animés par les stars du show, les nouvelles générations de processeurs mobiles d’Intel et AMD.

Autre temps fort de la semaine, l’annonce de la première plateforme hybride de calcul quantique en France qui accueillera de vraies machines quantiques associées aux HPC du Très Grand Centre de Calcul du CEA. En partie monopolisée par les militaires, elle sera aussi accessible aux chercheurs et aux innovateurs du quantique.

   

EN BREF

01 :00 Intel revient en force

Au CES, le fondeur américain a dévoilé sa nouvelle génération de processeurs « Intel Core i » pour mobiles. Dénommée Alder Lake, cette douzième génération réalise un saut très significatif en termes de performances grâce à une multiplication des cœurs et une architecture hybride.

CES 2022 : Intel dévoile sa 12ème génération de Core-i mobiles et ça décoiffe… (informatiquenews.fr)

04:20 AMD lance ses nouvelles puces Ryzen 6000 plus économes

De la performance, de l’autonomie et de la sécurité… Les nouveaux Ryzen 6000 combinent ces trois objectifs en offrant plus de cœurs, un GPU RDNA2 et la puce de sécurité Pluton de Microsoft.

CES 2022 : AMD joue sur l’autonomie, les performances graphiques et… Pluton ! (informatiquenews.fr)

05 :20 Windows et Android se rapprochent

Microsoft travaille au support des Apps Android sur Windows. Mais Google de son côté a aussi des idées pour une meilleure complémentarité de Windows et Android. L’éditeur travaille sur des technologies pour fluidifier les scénarios d’interconnexions des smartphones et des PC.

CES 2022 : Google veut rapprocher Android et Windows (informatiquenews.fr)

05 :52 Le SSD plus fort que le HDD chez VAST Data

VAST Data s’apprête à doubler la capacité de ses baies grâce à de nouveaux SSD de 30 To signés Intel! Mais pour gérer cette augmentation de volumétrie, l’éditeur a aussi introduit de nouvelles technologies pour améliorer les performances, la résilience et la consommation d’énergie !

VAST Data va doubler la capacité de ses baies grâce à de nouveaux SSD de 30 To! (informatiquenews.fr)

08:20 Trois nouveaux portails administratifs…

Entreprises.services-public.fr, formalités.entreprises.gouv.fr, portailpro.gouv.fr… De l’information, des formalités et du paiement… Pourquoi trois portails ? N’aurait-il pas été préférable d’unifier tout ça avant de lancer ces nouveaux services aux entreprises…

10 :50 La CNIL sanctionne Google et Facebook…

Les grandes entreprises américaines se font retoquer par le gendarme du numérique pour leurs gestions des cookies… 60 millions pour l’un, 150 millions pour l’autre… Des amendes lourdes…

13:50 Apple franchit les 3 000 milliards de dollars

Apple est la plus grosse valorisation boursière au monde. Elle est aussi la première à franchir une frontière qui semblait totalement inatteignable il y a encore 5 ans : 3 000 milliards de dollars.

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

16:25 La France lance une plateforme de calcul quantique

Le quantique, c’est l’avenir… mais tout reste à faire. La France ne veut pas prendre de retard. Elle crée sa première plateforme de calcul quantique, une plateforme hybride qui combinera des vrais hardwares quantiques, des simulateurs quantiques et les HPC du TGCC du CEA.

La France s’offre une plateforme nationale de calcul quantique (informatiquenews.fr)

À SUIVRE

20:15 Matinales IT for Business sur l’hyperconvergence le 20 janvier à 09H30

IT for Business ouvre son cycle 2022 de conférences thématiques avec « L’hyperconvergence, socle du cloud privé et de l’hybride ». L’hyperconvergence et ses bénéfices attirent de plus en plus d’organisations soucieuses de se doter d’une infrastructure agile et flexible. Les entreprises voient également dans les infrastructures hyperconvergées un moyen de construire un socle technologique capable d’assurer leur migration vers le cloud, privé ou hybride.

Pour s’inscrire : Les Matinales IT For Business – L’hyperconvergence, socle du cloud privé et de l’hybride (itforbusinesslesmatinales.fr)

LE COUP DE NOSTALGIE

21:58 BlackBerry, la fin d’une époque glorieuse mais lointaine

Fût un temps, tous les utilisateurs professionnels avaient un smartphone BlackBerry dans leur poche. Mais le 4 janvier, l’entreprise a définitivement fermé ses serveurs qui permettaient à ses anciens terminaux sous BlackBerry OS de fonctionner. Notons qu’aujourd’hui, les terminaux estampillés BlackBerry sont fabriqués par TCL et tournent sous Android. Ces modèles ne sont pas affectés par cette fermeture. Le partenariat TCL s’est arrêté en 2020. Aujourd’hui, la marque OnWardMobility a repris ce flambeau pour lancer en 2022 un terminal 5G doté d’un clavier et estampillé BlackBerry, qui devrait lui aussi fonctionner sous Android.