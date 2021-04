Comme tous les vendredis, retrouvez votre tour commenté de l’actualité IT de la semaine en vidéo. Bienvenue sur InformatiqueNews Hebdo…

Cette semaine, l’actualité a été dominée par l’initiative commune de l’association des DSI des grandes entreprises et par celles des fournisseurs de cloud européens de proposer à la Commission européenne une dizaine de mesures pour imposer aux grands éditeurs et fournisseurs de clouds (principalement européens) des bonnes pratiques à l’opposé des pratiques déloyales dénoncées par le Cigref depuis des années.

Mais Guy Hervier et Jean-François Le Nilias commentent aussi les grandes acquisitions de la semaine à commencer par le rachat – un peu inattendu, mais pas forcément illogique – de Nuance par Microsoft pour la jolie somme de 20 milliards de dollars ou encore la fusion de deux leaders français des outils RH, Cegid et TalentSoft afin de créer un géant européen. Enfin, ils reviennent sur une autre annonce importante, l’officialisation d’une procédure visant à séparer VMware de Dell Technologies, une séparation attendue de longue date par les actionnaires du pionnier de la virtualisation.

   

EN BREF CETTE SEMAINE

00:40 Windows 10 21H2 se personnalisera en fonction des usages

Déjà inaugurée lors de l’installation de Windows 20H2, le système va continuer de mieux se personnaliser et s’optimiser en fonction des différents profils d’utilisateurs, notamment grâce à une étude comportementale réalisée par une IA.

03:30 NVidia lance son processeur ARM pour serveurs

Avec Grace, NVidia annonce son premier vrai CPU en architecture ARM pour serveurs spécialement pensée pour les workloads IA et le calcul intensif. Deux HPC, un américain et un européen, l’adopteront en 2023.

06:15 CIGREF & CISPE s’unissent pour imposer une vision européenne

Le CIGREF et le CISPE lancent 10 propositions pour des pratiques plus équitables sur les licences logiciels dans le cloud. Dénonçant les pratiques ancestrales et déloyales des éditeurs et inquiètes de les voir désormais s’appliquer au cloud, les deux organisations font pression sur les autorités européennes.

09:35 CEGID gobe TalentSoft pour créer un grand éditeur français et européen des outils RH

En combinant leurs forces, les deux éditeurs changent de dimension. L’acquisition va permettre à Cegid d’étendre son marché international notamment sur le marché des PME et ETI.

12:30 Microsoft rachète Nuance pour près de 20 milliards de dollars

C’est la deuxième plus grosse acquisition de Microsoft après celle de LinkedIn mais devant celle de Skype. Pour l’éditeur, l’objectif n’est pas tant d’acquérir des technologies vocales qu’il a déjà dans Azure que de profiter de la position de leader de Nuance dans le marché de la santé.

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

15:25 Dell se sépare de VMware..

Cette fois-ci, c’est vraiment vrai. Dell prépare la séparation de VMware qu’il avait récupéré avec le rachat de EMC. Le pionnier de la virtualisation était dans les faits déjà une entité très indépendante. Elle sera désormais totalement autonome. Une séparation espérée par les actionnaires et par la concurrence…

À VENIR PROCHAINEMENT

18:50 CloudWeek Paris : 17 au 21 mai

Organisée par EuroCloud et Prache Media Event, la CloudWeek Paris se tiendra en mode essentiellement virtuel du 17 au 21 mai avec trois thèmes forts : Les services du futur, Le monde incertain de demain, Le cloud pour un monde meilleur.

LE COUP DE « N’IMPORTE QUOI » DE LA SEMAINE

20:15 IBM « débarque » Kyndryl

Kyndryl… Non ce n’est pas le nom d’un médicament numérique ! Mais bel et bien le nom de la nouvelle entité qui reprendra les services d’infogérance d’IBM dont le géant veut se séparer d’ici la fin de l’année.

