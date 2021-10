Comme chaque vendredi retrouvez en vidéo notre analyse des principales actualités de la semaine commentées par Guy Hervier et Jean-François Le Nilias.

L’actualité de cette dernière semaine de septembre est des plus variées avec quelques grosses acquisition surprises (à commencer par celle de Blue Prism), les nouveaux PC modulaires du constructeur français Bleu Jour, mais aussi les annonces importantes du trublion du stockage Pure Storage qui s’oriente de plus en plus vers les services SaaS au-dessus des baies de stockage pour satisfaire des besoins toujours croissants nécessitant un stockage toujours plus intelligent et automatisé.

Nos présentateurs reviennent également sur une nouvelle étude qui montrent que malgré les velléités de l’Europe de soutenir des initiatives clouds souveraines, les opérateurs européens continuent à perdre du terrain sur leurs propres terres. Ainsi va le cloud, en évolution toujours plus rapide.

    

A LA UNE

00:45 Bleu Jour, un fabricant de PC bien français

Innovation et audace caractérise Bleu Jour, un fabricant de PC B2B Toulousain qui n’a pas froid aux yeux et se permet même de réaliser 70% de son CA à l’export. Il joue à fond la carte du look et du modulaire tirant pleinement profit d’une technologie mésestimé d’Intel : le Compute Element.

Bleu Jour : un constructeur de PC français et audacieux

04:45 Pure Storage : cap sur Kubernetes et DevOps

Pure Storage continue d’être là où on ne l’attend pas vraiment. Le pionnier des baies Flash a annoncé deux nouveaux services en mode SaaS pour fluidifier les approches DevOps en adoptant le « storage as code » et pour déployer aisément des bases de données au-dessus de Kubernetes

Pure Storage embrasse DevOps et Kubernetes avec deux offres SaaS

07:30 L’Europe rêve d’imposer USB-C en connecteur universel

Apple grince des dents. Mais le constructeur – comme tous les autres – aura 24 mois pour s’adapter à la nouvelle volonté de l’Europe : Faire du connecteur USB-C, le connecteur universel de tous produits numériques mobiles.

L’Europe veut imposer le connecteur USB-C comme connecteur universel (informatiquenews.fr)

11:15 La messagerie instantanée est une correspondance privée

Petit rappel à toutes les entreprises. Oui, la messagerie instantanée est bien une correspondance privée comme le rappelle le conseil des Prud’hommes face à EuroDisney et son contenu ne peut être utilisé pour le licenciement d’un salarié.

14:05 Sewan avale Ikoula

Petit séisme dans l’univers du cloud Français. L’un des ses pionniers, Ikoula, est racheté par la scale-up Sewan.

Sewan acquiert le pionnier du cloud français, Ikoula…

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

16:30 Les opérateurs européens perdent du terrain

Une étude de Synergie montre que la taille des clouds européens a doublé depuis 2017. Pourtant, leurs parts de marché ont, elles, diminué ! Et pas qu’un peu. Car dans le même temps le marché a lui quadruplé !

A VENIR CETTE SEMAINE

20:39 La convention USF

La Convention USF, le rendez-vous annuel incontournable pour toutes les entreprises utilisatrices des solutions SAP, se tiendra les 6 et 7 octobre à Lille. Cet événement de référence de l’écosystème SAP va célébrer les 31 ans de l’association des Utilisateurs SAP Francophones avec 95 exposants, une vingtaine d’ateliers et de nombreuses conférences. Et c’est un événement physique…

Pour s’inscrire : Convention USF 2021 – Inscription (convention-usf.fr)

21:30 VMworld 2021 « Imagine That ! »

VMworld se tiendra en virtuel du 5 au 7 octobre en virtuel sous la houlette du nouveau CEO de VMware, Raghu Raghuram. L’occasion de découvrir les priorités de la nouvelle direction du pionnier de la virtualisation qui désormais ne jure plus que par Kubernetes et le cloud hybride. On attend des annonces autour de Project Monterey, Tanzu et sur le split avec sa maison mère Dell.

Pour s’incrire : VMworld 2021 | VMware

COUP DE COEUR

21:54 La fin des mots de passe façon Jimmy Fallon

Un fou rire pour terminer la semaine… Il y a 15 jours, Microsoft annonçait que les utilisateurs pouvaient désormais se passer de mots de passe. Une expérience revue et visitée par Jimmy Fallon.