L’impact environnemental des entreprises est aujourd’hui un sujet au cœur de l’actualité. Les prises de décision ne sont ainsi plus orientées uniquement financièrement, mais également selon des indicateurs environnementaux, tels que les émissions de CO2. Les entreprises décident alors de manière plus éclairée (et responsable) quelle famille de produits elles souhaitent fabriquer, dans quels pays, en quelle quantité… Le score carbone s’invite alors de plus en plus dans les prises de décision, notamment dans le cadre du processus de Sales and Operations Planning (S&OP).

S&OP, de l’importance d’intégrer l’impact environnemental aux prises de décision

Le Sales and operations planning a pour objectif de définir une stratégie opérationnelle à moyen terme, pour répondre à la demande du marché : quels produits les clients vont-ils acheter ? En quelle quantité ? À quelle période ?… En fonction de ces éléments, des plans tactiques sont élaborés, chaque stratégie ayant des impacts divers sur les coûts, sur l’organisation des équipes ou encore sur l’impact CO2 du flux associé. Le S&OP repose principalement sur le décloisonnement des fonctions de l’entreprise et constitue un projet transverse à l’entreprise dans sa globalité. Et quoi de plus transversal aujourd’hui que la question environnementale ?

L’impact environnemental au cœur des préoccupations de l’entreprise… et des clients.

Les entreprises se montrent aujourd’hui de plus en plus soucieuses de leur impact environnemental, et ce, pour deux raisons principales. Tout d’abord, du fait d’une prise de conscience générale : les sociétés adoptent de plus en plus une démarche écoresponsable, avec des engagements par rapport à des chartes. Elles souhaitent intégrer cette démarche à leur image de marque. Ensuite, parce que la réglementation évolue. Taxes écoresponsables, taxe carbone ou encore loi anti-gaspillage : le gouvernement impose désormais certaines mesures aux entreprises (mais peu encore aller plus loin). En outre, l’article 1er du projet de loi Climat et Résilience prévoit de mettre en place un score carbone sur tous les produits de consommation et services. Le CO2-score sera ainsi progressivement rendu obligatoire afin que les consommateurs connaissent l’impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre des biens et services qu’ils achètent. Par ailleurs, les consommateurs prêtent plus attention à l’impact environnemental de leurs achats qu’auparavant. Ainsi, l’impact environnemental constitue une préoccupation plus actuelle que jamais, tant pour les entreprises que pour leurs clients. Il convient alors de prendre en considération les indicateurs environnementaux dans les prises de décisions.

Émission de CO2 : des KPI nécessaires à l’heure de l’écoresponsabilité des entreprises

L’émergence de nouvelles réglementations et l’intérêt collectif porté à l’impact environnemental de la consommation amènent les entreprises à adapter leurs processus. De plus en plus d’attention est ainsi portée aux performances environnementales. Dans ce contexte, les émissions de CO2 gagnent à être surveillées de près. Les KPI ou key performance indicators permettent en effet d’évaluer la performance de l’entreprise au regard de ses objectifs. Et les entreprises doivent désormais se fixer des objectifs environnementaux pour conquérir le cœur des consommateurs, être conformes à la réglementation et essayer d’œuvrer pour un futur vivable.

Les émissions de CO2 engendrées par l’activité de l’entreprise doivent ainsi faire l’objet de règles de gestion et donner lieu à une analyse régulière. L’entreprise peut ainsi se fixer un cap et adapter ses processus si ses résultats n’atteignent pas ses objectifs. La taxe carbone, fondée sur le principe du pollueur-payeur, gagne également à être surveillée de près. Le montant dû par l’entreprise dépend en effet de son impact environnemental. En plus de donner lieu à une évaluation financière, un KPI dédié donne la possibilité à l’entreprise de réajuster ses opérations. In fine, de tels KPI ne pourront que servir l’image de marque de l’entreprise : il devient possible de communiquer avec transparence sur son (faible) impact environnemental.

Score carbone : et si cet indicateur servait la croissance de l’entreprise ?

En plus de servir la transparence et l’image de marque de l’entreprise, le score carbone a un avantage business certain. Pour le comprendre, prenons l’exemple de deux simulations S&OP :

La fabrication d’un produit en Thaïlande : les coûts sont réduits, mais l’impact carbone ne répond pas aux exigences des consommateurs français en termes de responsabilité environnementale.

La fabrication de ce même produit en France : les coûts de production sont plus élevés, mais la marque peut espérer réaliser davantage de ventes grâce au plus faible impact environnemental du produit qui séduit les clients, pour certains prêts à payer plus cher.



Ainsi, les indicateurs environnementaux constituent un argument commercial prisé par de plus en plus de consommateurs. Les inviter dans les prises de décision peut alors impacter positivement les ventes, en plus de permettre aux entreprises de se positionner comme des organisations engagées.

Outils de planification et indicateurs environnementaux : une opportunité à saisir

Dans un tel contexte, il est logique d’imaginer que les outils de planification intègrent la notion d’impact environnemental dans leurs prévisions. Si les émissions de CO2 et la taxe carbone sont des KPI encore rarement présents dans les outils, il s’agit d’une voie pleine d’opportunités. Les entreprises peuvent ainsi prendre des décisions éclairées pour minimiser leur impact environnemental dès aujourd’hui.

Par Mehdi Kharab, Co-Foundateur / Chief Revenue Officer chez COLIBRI S&OP