Découvrez comment la solution innovante de stockage en Cloud géodistribué de Cubbit aide les organisations à atteindre la souveraineté numérique et à se conformer à la nouvelle directive NIS2.

Le paysage numérique évolue rapidement et s’accompagne d’une réglementation accrue visant à garantir la sécurité et la résilience des infrastructures numériques essentielles. L’une de ces réglementations est la directive sur la sécurité des réseaux et de l’information (NIS2), qui entrera officiellement en vigueur le 18 octobre. Dans toute l’Europe, les organisations se livrent désormais à une course contre la montre pour se mettre en conformité, afin d’éviter les risques de lourdes amendes pouvant aller jusqu’à 10 millions d’euros ou 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial, le montant le plus élevé étant retenu.

Comprendre la directive NIS2 et son importance

La directive NIS2 est un acte législatif adopté par l’Union européenne qui vise à renforcer la sécurité et la résilience des infrastructures numériques critiques dans les États membres. Elle représente une mise à jour importante de la directive NIS originale (NIS1) et répond aux menaces croissantes posées par les cyberattaques qui affectent de plus en plus les opérations mondiales. Officiellement connue sous le nom de directive européenne 2022/2555, la NIS2 introduit de nouvelles normes et renforce les mesures de sécurité, dans le but de créer un cadre réglementaire plus uniforme dans les pays de l’UE.

Qui doit se conformer à la NIS2 ?

Le NIS2 identifie deux catégories principales d’entités tenues de s’y conformer :

Entités importantes: Il s’agit de secteurs tels que les services numériques, les industries chimiques, l’agroalimentaire, la gestion des déchets et les services postaux. Bien qu’ils ne soient pas immédiatement essentiels à la survie de la société, ces secteurs sont fondamentaux pour le fonctionnement optimal des économies et des communautés. Entités essentielles: Il s’agit d’organisations opérant dans des secteurs stratégiques tels que l’énergie, les soins de santé, les services financiers, les transports, les infrastructures numériques, les ressources en eau, l’espace et la défense. Elles sont les piliers de la sécurité nationale et de la continuité des services vitaux.

Cubbit : la solution de stockage en cloud souverain et compatible S3

Dans la quête de la conformité NIS2 et de la souveraineté numérique, Cubbit change la donne. Fondée à Bologne, en Italie, Cubbit redéfinit le stockage Cloud grâce à son architecture géodistribuée innovante, offrant aux organisations une solution de stockage Cloud sécurisée, souveraine et 100 % compatible S3.

Chiffrement et fragmentation pour une sécurité renforcée

Le système de Cubbit fonctionne en cryptant et en fragmentant les données, puis en distribuant ces fragments cryptés sur plusieurs nœuds à l’intérieur d’une zone géo-clôturée choisie par l’utilisateur. Cette approche offre deux avantages principaux:

Une protection robuste des données: Même si un cybercriminel parvenait à accéder physiquement à un nœud, il n’obtiendrait que des fragments chiffrés, ce qui rendrait les données indéchiffrables et inutilisables. Résilience exceptionnelle: La répartition géographique des nœuds offre une résistance exceptionnelle aux attaques de ransomware et aux catastrophes localisées telles que les incendies ou les calamités naturelles.

Redistribution automatique des données

Si un nœud devient inactif pour une raison quelconque, le système Cubbit redistribue automatiquement les fragments cryptés entre les nœuds actifs restants. Cela garantit un fonctionnement continu du réseau sans perte de données. Grâce à ce mécanisme, Cubbit offre la durabilité des données la plus élevée du marché, jusqu’à 15 neuf (99,9999999999999%), ce qui le rend dix mille fois plus sûr que la norme industrielle de 11 neuf.

Protection avancée contre les ransomwares

En plus de son infrastructure robuste, Cubbit offre des solutions avancées contre les ransomwares et les attaques de pirates, ce qui le rend particulièrement adapté aux organisations qui recherchent des niveaux élevés de sécurité et de conformité. Ses principales caractéristiques sont les suivantes

Versionnement des fichiers : Permet le stockage de plusieurs versions de fichiers, ce qui simplifie la reprise après sinistre sans coûts supplémentaires en cas d’attaque par ransomware.

: Permet le stockage de plusieurs versions de fichiers, ce qui simplifie la reprise après sinistre sans coûts supplémentaires en cas d’attaque par ransomware. Verrouillage des objets: Empêche les modifications ou suppressions non autorisées de données pendant une période spécifiée par l’utilisateur, éliminant ainsi la nécessité de payer des rançons en cas d’attaque.

Contrôle de la résidence des données grâce à la géo-clôture

Cubbit permet aux organisations d’avoir un contrôle total sur l’emplacement géographique de leurs données grâce à la technologie du geo-fencing. Cette fonction permet aux utilisateurs de définir des zones précises où les données doivent être stockées, en veillant à ce qu’elles restent à l’intérieur des frontières nationales. Cette capacité est cruciale pour se conformer aux réglementations européennes telles que NIS2 et GDPR, en particulier pour les secteurs tels que les soins de santé, où la résidence des données est primordiale.

Donnez à votre organisation les moyens d’agir avec Cubbit et naviguez en toute confiance dans la conformité NIS2.