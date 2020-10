Reverso, site et app mobile bien connus de traduction multilingue, se décline désormais en applications pour les ordinateurs de bureau, qu’ils soient sous Windows ou sous macOS.

Avec cette nouvelle application, les utilisateurs peuvent traduire des mots, des expressions ou des textes dans une quinzaine de langues avec une rapidité et une qualité appréciables. L’outil est utilisable depuis n’importe quelle application (Word, Powerpoint, Outlook, etc.) ou site web en un clic et affiche des résultats instantanés et de qualité. Cette application Windows et macOS est donnée comme plus rapide et plus pratique que la version Web classique.

Lesdits résultats sont assortis d’exemples dans différents contextes, des expressions idiomatiques ou encore des synonymes, le tout, dans un environnement unifié.

L’application fournit également des informations sur la grammaire et le niveau de langage. Des fonctions de prononciation stimule le développement de ses compétences linguisitiques.

L’application est gratuite et offre la possibilité de s’abonner pour accéder à des fonctionnalités avancées. Des offres spécifiques “entreprise” et “éducation” seront bientôt proposées.

Reverso Windows et Reverso Mac sont librement téléchargeables sur : www.reverso.com