Selon le Cloud Survey 2023 de PwC, 58 % des entreprises déclarent avoir adopté le cloud dans la plupart ou la totalité de leurs fonctions. La transformation numérique étant plus que jamais essentielle à la compétitivité, les entreprises françaises augmentent leur utilisation des services cloud pour répondre aux besoins croissants en termes de flexibilité et de gestion des données. Dans ce contexte, la visibilité combinée à une robuste stratégie cloud est essentielle au succès des projets de migration et à la satisfaction de tous les membres de l’entreprise.

Une migration numérique réussie repose avant tout sur un solide état des lieux, afin d’établir ensuite un nouveau plan de déploiement. Cela comprend notamment l’évaluation des performances, des temps de réponse, de l’expérience utilisateur, mais également l’identification des usages en cours, des exigences de capacité ainsi que des dépendances. Une fois cette analyse effectuée, les équipes peuvent développer des plans de déploiement et en élaborer la mise en œuvre.

Attentes des parties prenantes : des dirigeants aux employés, en passant par les équipes IT

Selon une étude KPMG, 72 % des leaders constatent une amélioration de la productivité de leurs collaborateurs grâce à la transformation numérique et 71 % déclarent avoir renforcé l’engagement de leurs clients.De multiples parties prenantes sont impliquées ou impactées par les transformations et migrations numériques. Ces dernières partagent le même objectif : une mise en œuvre réussie et sans heurts, dans les délais et en respectant le budget alloué. Cependant, leurs objectifs diffèrent légèrement selon leurs niveaux de fonction.

Ainsi, le Directeur des Systèmes Informatiques (DSI) et ses homologues en IT sont responsables du financement des projets et sont particulièrement intéressés par le respect du budget et du calendrier. Plus la transformation numérique est coûteuse et approfondie, plus la supervision et le contrôle de la part de la direction seront importants. Une organisation qui souhaite migrer vers un réseau étendu défini par logiciel (SD-WAN) à partir de la commutation de labels multiprotocole (MPLS), a pour objectif de réduire les coûts du WAN, sans compromettre la qualité de l’expérience utilisateur dans les bureaux distants.

Les attentes des employés et des utilisateurs sont simples et cohérentes. Ils veulent une transition sans couture des anciennes plateformes vers les nouvelles, quel que soit le projet de migration. Par exemple, dans le cas d’une migration vers le logiciel SD-WAN, les employés n’ont rien à apprendre ou à faire, mais tout retard dans leurs transactions avec le nouveau service WAN pourrait les impacter. C’est pourquoi ils s’attendent à des performances au moins équivalentes, voire meilleures, que celles auxquelles ils sont habitués.

Enfin, l’équipe IT, chargée de la sélection, de la mise en œuvre et de la gestion continue des projets, est essentielle au succès de ces initiatives. Lorsque les équipes informatiques peuvent consacrer du temps aux nouvelles transformations numériques, elles acquièrent de nouvelles compétences en apprenant à les déployer et à les exploiter, ce qui leur permet de livrer une solution de qualité le jour de la mise en service, répondant aux attentes des utilisateurs tout en respectant les directives budgétaires et de calendrier de la direction.

La visibilité : clé de la réalisation des attentes

Répondre à ces attentes peut parfois sembler un défi important pour toutes les parties impliquées et soulève quelques questionnements. En effet, il est essentiel de déterminer si les performances et l’expérience utilisateur sont maintenues entre l’ancien et le nouveau service. La création et l’exécution d’un plan de déploiement réussi sont également primordiales pour une transition en douceur. De plus, identifier les utilisations actuelles, les pics et les creux, permettra de garantir une capacité et une bande passante adéquates.

Ainsi, les organisations qui mettent en œuvre la surveillance des performances et de l’expérience utilisateur assurent la transparence tout au long du projet de transformation ou de migration numérique. Cette approche leur permet d’obtenir des informations essentielles pour évaluer le projet en détail. Ainsi, elles peuvent répondre aux questions et satisfaire aux attentes de l’ensemble des parties prenantes.

La visibilité sur les métriques de performance et d’expérience utilisateur avant et après la transition permet d’identifier toute différence à corriger. En effet, si les performances des applications diffèrent, des métriques supplémentaires peuvent aider à identifier la cause du problème et à collaborer avec les fournisseurs pour trouver une solution.

En somme, pour répondre aux attentes des entreprises, il est crucial de maintenir une visibilité constante des métriques de performance et de l’expérience utilisateur avant et après la transition. Cela permet d’identifier et de corriger rapidement toute différence de performance. Les organisations qui mettent en œuvre une surveillance continue obtiennent les informations nécessaires pour évaluer et ajuster leurs stratégies, garantissant ainsi le succès de leurs projets de transformation numérique.

Par Daniel Crowe, Area Vice President, France & Southern Europe chez NETSCOUT

