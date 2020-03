Pour aider à lutter contre la pandémie de coronavirus et le manque d’équipements des hôpitaux américains comme à l’échelon mondial, les chercheurs de la célèbre université technologique du Massachusetts (MIT) ont publié les plans en open source d’un respirateur qu’ils viennent également de soumettre à l’approbation rapide de la FDA (Food & Drug Administration).

Le projet trouve son origine en 2010 avec le développement proposé par un groupe d’étudiants et chercheurs en médecine au sein du MIT pour concevoir un respirateur mécanique à bas coût. Le projet n’avait pas été au-delà du prototype.

Les chercheurs se sont appuyés sur ces travaux et ont modernisé le design pour le rendre plus facile à fabriquer et à déployer.

Le MIT « E-Vent » est passé en phase expérimentale sur des cochons et attend désormais l’autorisation de la FDA pour passer à des expérimentations de terrain.

Son coût de fabrication est estimé entre 100 et 200 dollars.

