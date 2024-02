L’ESN les Filles et les Garçons de la Tech complète son offre de service tournée historiquement autour de la dimension-conseil et conception (Build) en proposant désormais un volet exploitation (Run) pour permettre à ses clients de s’appuyer de bout en bout sur ses équipes afin de concevoir et opérer leurs projets de transformation digitale.

Se positionner en guichet unique vis-à-vis des clients

Reconnus depuis sa création pour sa capacité à concevoir des projets complexes autour de sujets comme le Cloud et Kubernetes, les Filles et les Garçons de la Tech vont désormais proposer un centre de services qui assurera le maintien en conditions opérationnelles d’une plateforme avec un niveau de service attendu et des garanties associées.

Des engagements forts pour les clients

À travers la nouvelle offre de services, les clients de l’ESN peuvent accéder à un support technique de qualité et à une équipe dédiée qui prend en charge et gère les incidents et les mises à jour de leurs plateformes. Les experts du Centre de services by FGTECH maintiennent également la documentation afin de contribuer à l’amélioration continue des services informatiques.

Fabien Amico, président Les Filles et Les Garçons de la Tech « Proposer à nos clients un centre de services de nouvelle génération leur permet à coût compétitif et maîtrisé de gagner en compétitivité et d’accéder à de précieuses expertises pour concevoir, gérer et faire évoluer leurs plateformes. Nos clients peuvent ainsi se concentrer sur leur cœur de métier et utiliser des plateformes sécurisées, performantes et intégrant en continu les meilleures pratiques du marché. »

L’offre Centre de services by FGTECH est donc garante d’une réelle efficacité opérationnelle et d’une amélioration constante de la qualité des services proposés.

Fabien Amico, président Les Filles et Les Garçons de la Tech « Nous avons fortement investi pour constituer une équipe dédiée qui gère les plateformes. Nos experts assurent les aspects liés au traitement des demandes et sont chargés du suivi et de l’analyse des performances des plateformes supervisées.