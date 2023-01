L’ESN Les Filles et les Garçons de la Tech voit son positionnement, son approche et son expertise récompensés en annonçant une hyper croissance sur son dernier exercice (400%).

Les Filles et les Garçons de la Tech est une entreprise de services du numérique, certifiée B Corp, dont le siège social est basé à Aix-en-Provence. Créée en novembre 2020, par 2 entrepreneurs de la Tech, Fabien Amico et Arnaud Lambert, elle compte aujourd’hui 35 collaborateurs et 3 agences (Aix-en-Provence, Paris et Toulouse). Envisager l’entreprise autrement est une intention de départ pour eux. Ensemble, ils ont fait le choix d’inscrire dans les statuts de leur société le fait d’être une entreprise à mission. Avec des engagements forts et complètement disruptifs dans leur secteur, comme celui de dédier la 5ème journée soit au repos, soit à la formation professionnelle, soit au bénévolat auprès d’associations de leurs choix via des actions individuelles ou collectives. Les Filles & Les Garçons de la Tech accompagnent dans leur transformation numérique Cloud et DevOps des entreprises de premier plan.

Une année 2022 dynamique

Fort de ce positionnement radicalement différent, Les Filles et les Garçons de la Tech ont su rapidement convaincre de nouveaux clients de faire appel à ses services pour moderniser leurs infrastructures et lancer leurs stratégies de move to Cloud (privé, public, hybride, souverain). En effet, l’ESN réunit aujourd’hui des experts engagés qui sont en mesure d’accompagner les clients de bout en bout dans la mise en œuvre de leurs projets en s’appuyant sur des technologies industrielles et performantes. En 2022 ce sont plus de 10 nouvelles entreprises qui ont ainsi rejoint le cercle des clients de l’ESN .

Au niveau organisationnel, la société a ouvert de nouvelles agences régionales, recruté 15 collaborateurs et accentué son positionnement d’entreprise vertueuse et responsable en obtenant la certification B Corp.

De solides perspectives en 2023

Pour soutenir sa croissance et accroitre sa proposition de valeur, l’entreprise ambitionne de conclure de nouveaux partenariats technologiques avec les plus grands acteurs du Cloud. Dans ce contexte, l’ESN va fortement investir pour faire monter en compétences ses équipes. De plus, de nouvelles offres services seront proposées. Enfin, une campagne de recrutement sera prochainement annoncée ainsi que l’ouverture d’une 4ème agence en région.

Fabien Amico et Arnaud Lambert fondateurs des Filles et les Garçons de la Tech : « Nous sommes fiers d’annoncer une forte croissance de nos activités pour notre second exercice. Ces excellents résultats viennent saluer l’engagement de nos équipes qui ont su mener à bien des projets de transformation digitale à très forte valeur ajoutée et accompagner nos clients en proximité. Nous allons continuer de mener à bien notre stratégie de croissance en proposant à nos équipes des conditions de travail uniques et un modèle organisationnel participatif qui permet à tous de s’épanouir et de construire une gouvernance engageante. »