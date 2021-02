Enreach, un groupe européen de communications unifiées en forte croissance annonce que plusieurs téléphones IP de Grandstream Networks ont été certifiés sur sa plateforme de communications unifiées en tant que service (UCaaS) ISTRA by Enreach. Grâce à Enreach for Service Providers, les partenaires et leurs clients peuvent dès à présent bénéficier des téléphones portables sans fil et visiophones de Grandstream, ainsi que d’appareils de classe opérateur conçus pour des déploiements de masse.

Bertrand Pourcelot, Directeur Général d’Enreach for Service Providers, a déclaré : « Les téléphones IP Grandstream sont synonymes de qualité, de facilité d’utilisation et offrent des options adaptées à de nombreux cas d’usages et budgets. Grandstream complète parfaitement notre portefeuille de produits compatibles avec la plateforme UCaaS ISTRA by Enreach, qui est déjà utilisée par près d’un million d’utilisateurs via plus de 100 fournisseurs de services dans plus de 20 pays. »

Les téléphones IP Grandstream certifiés sur ISTRA by Enreach

Parmi les principaux produits certifiés sur ISTRA figurent les visiophones IP Android de la série GXV3300 qui permettent des communications multimédia sur un téléphone de bureau, avec des fonctionnalités de type tablette et un accès Web.

Pour une plus grande mobilité sur le lieu de travail, les téléphones WP810 et WP820 sans fil sont des téléphones IP Wi-Fi à la conception robuste qui offrent des fonctions complètes. Parfaitement adaptés aux environnements de bureau ou de télétravail, ils répondent également parfaitement aux besoins des secteurs de la vente de détail, de la logistique, de la santé et de la sécurité et aux autres métiers dans lesquels la portabilité est un atout.

Dans les environnements dans lesquels une grande quantité de téléphones est nécessaire, la série GRP2600 de téléphones IP de classe opérateur et de milieu de gamme offre simplicité de déploiement et d’utilisation et d’excellentes performances. Ces appareils prennent en charge les communications de base tout en proposant des fonctionnalités de nouvelle génération pour les utilisateurs finaux.