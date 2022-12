Les données sont le nouveau graal, désormais vital aux entreprises. Et sans un accès optimal à celles-ci, leur activité sera fragilisée au profit des concurrents. Il est donc préférable de se tenir au courant des dernières menaces qui pèsent et vont peser en 2023 et au-delà sur les fichiers ainsi que des outils pour les protéger.

Dans ce contexte, voici cinq tendances/prévisions qui devront influencer la façon dont les entreprises sécuriseront et géreront leurs données en 2023 et au-delà.

Un incident majeur lié au SaaS servira de signal d’alarme

En 2023, nous pourrions assister à la première panne importante d’un logiciel en mode SaaS. Le message sera alors évidemment tourné vers la nécessité de s’équiper de plans de sauvegarde et de restauration efficaces. Si les entreprises du monde entier consomment déjà de plus en plus de logiciels en mode SaaS plutôt que de gérer leur infrastructure informatique en interne, imaginez qu’un service comme Microsoft 365 subisse une panne majeure…

Il est important de savoir que les fournisseurs de SaaS de premier plan comme Microsoft garantissent leur service mais pas la sécurité des données. Cette responsabilité incombe bel et bien à leurs propriétaires. C’est pourquoi il est primordial de disposer d’un logiciel tiers pour faire face à une panne et protéger les fichiers sur le long terme.

Il est également essentiel d’adopter une stratégie de protection des données en 3-2-1-1. Selon cette dernière, vous devez disposer de trois copies sur deux supports différents, tels qu’un disque et une bande, l’une étant située hors site pour la reprise après sinistre.

Le dernier élément de cette équation est le stockage immuable qui est un outil de sécurité des données nouvelle génération capable de protéger en permanence les informations en prenant des instantanés toutes les 90 secondes, par exemple. Il garantit la restauration rapide des données, même en cas de panne importante.

La réduction des coûts fera plus de mal que de bien

Avec la flambée des prix de l’énergie et l’inflation, les entreprises de tout secteur vont certainement mettre en place un plan d’optimisation des coûts en 2023. Mais une chose qu’elles ne peuvent pas se permettre de faire est de réduire leurs efforts quant à la protection des données. Même si celles-ci repensent leurs dépenses opérationnelles pour faire face à l’inflation, elles doivent toujours investir dans la protection, le stockage et la sauvegarde de leurs fichiers, même si ces lignes peuvent sembler facile à économiser. Le rapport 2022 d’IBM sur le coût d’une violation de données révèle que sur les 12 dernières années, le coût moyen en France est estimé à 3.95 millions d’euros.

En 2023, il sera donc essentiel de reconnaître l’importance des données et de veiller à ce que toute coupe budgétaire n’impacte pas la résilience de celles-ci.

Les entreprises devront rationaliser leur budget sécurité

De nombreuses entreprises vont serrer la ceinture quant à leurs dépenses en matière de sécurité et celles qui le feront doivent savoir que c’est à ce moment-là que les cybercriminels seront enclins à attaquer.

Ces derniers cherchent en effet toujours à exploiter les vulnérabilités. Par conséquent, celles qui envisagent des mesures économiques de ce type doivent le faire avec précaution.

Aujourd’hui, la plupart investissent dans des solutions de cyber sécurité telles que les pare-feu, les antivirus et les solutions de détection des intrusions. Mais sachez que les cybercriminels passeront inévitablement ces défenses au moins une fois. Il convient donc de disposer d’un plan efficace pour parer à cette éventualité et d’allouer le budget sécurité en conséquence. Pour chaque dépense en pare-feu ou en solutions antivirus, l’entreprise devrait ainsi en consacrer d’autres à des solutions de sauvegarde et de restauration capables d’assurer la continuité d’activité en toute circonstance.

Un besoin grandissant pour des solutions adaptées au télétravail

La plupart des entreprises disposent aujourd’hui de modèles de travail hybride comprenant le distanciel. Beaucoup poursuivront cela en 2023 puisqu’elles savent qu’elles protégeront ainsi la santé financière de leur entreprise en gardant les employés plus engagés, satisfaits et plus productifs.

Nombre d’entre eux préfèrent en effet travailler à domicile, notamment en raison du prix de l’essence et des économies ainsi réalisées. Côté employeurs, ils pourront également économiser sur les couts comme le chauffage ou la climatisation.

Mais attention, lorsque les collaborateurs télétravaillent, les données sont encore plus fragmentées et le niveau d’exposition augmente. Avec la pérennisation d’un modèle de travail hybride, les entreprises devront rechercher des solutions simples et peu coûteuses pour sauvegarder et protéger efficacement leurs données sans qu’il soit nécessaire de déployer des ressources supplémentaires.

Soutenir les efforts de réduction des émissions carbone

Dans de nombreux pays, il est demandé aux grandes entreprises de déclarer leurs émissions de CO2 et de faire leur part pour ralentir le changement climatique. Le problème est qu’il n’existe pas de normes mondiales pour ce type de d’action. Les organisations mesurent leurs émissions de différentes manières, ce qui rend difficile le suivi et la comparaison des performances. En outre, la plupart ne déclarent que celles qu’elles produisent directement, comme celles générées par le chauffage des bureaux. Ces émissions, appelées émissions de portée 1 et 2, ne représentent qu’une fraction du total mondial. La plupart des émissions se situent en effet dans la chaîne d’approvisionnement d’une entreprise.

Celles-ci sont massives, et elles ne sont généralement pas déclarées. Cette lacune permet aux entreprises de prétendre facilement leurs bons usages, car elles n’ont pas à déclarer toutes les émissions de CO2 produites par leur écosystème de partenaires.

En 2023, les fournisseurs de cloud devront ainsi assurer un suivi précis de leurs émissions de portée 3, sous peine que leurs clients utilisant des services de sauvegarde et de restauration recherchent des partenaires plus vertueux.

Dans un monde en constante mutation et de plus en plus imprévisible, les enjeux économiques de toutes sortes sont difficiles à identifier et à résoudre. La protection des données est l’un d’entre eux et les entreprises qui parviendront à la maintenir en 2023 et au-delà se différencieront et assureront leur pérennité.

___________________

Par Florian Malecki, Vice-Président International Marketing, Arcserve

