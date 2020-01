Pour clôturer notre semaine d’explorations des grandes tendances qui redéfiniront l’univers technologique des entreprises, voici les tendances fortes repérées par les analystes en matière de développement, d’adoption de DevOps et d’évolution des aptitudes professionnelles…

S’il faut retenir une réalité des multiples tendances que nous avons explorées cette semaine, c’est que toutes les entreprises sont aujourd’hui technologiques et que leur activité repose de plus en plus sur des logiciels et services qui font la différence auprès de leurs clients. Les rôles du développement applicatif et des développeurs vont continuer de se renforcer en 2020. Avec bien sûr une adoption toujours plus marquée pour les approches DevOps, ou plutôt DevSecOps puisque désormais tout développement doit s’appuyer sur une volonté de sécurisation des données, services et logiciels dès la phase de conception. Fini le temps des sécurisations à postériori et des bric-à-brac pour tenter de rendre des passoires imperméables.

Les besoins applicatifs des entreprises évoluent, les méthodes de développement également, impliquant également une évolution des aptitudes professionnelles des collaborateurs de l’entreprise.

Voici les grandes tendances repérées par les analystes pour 2020 et les cinq années à venir…

Évolution du développement en entreprise

En matière de développement, commençons par une prédiction du Forrester d’une telle évidence que l’on se contentera de la qualifier de tendance récurrente s’amplifiant encore en 2020 : « Cloud, containers et IA dessineront le paysage du développement logiciel 2020 ». L’inverse aurait été bien surprenant.

Heureusement, Forrester ne s’est pas contenté d’enfoncer des portes ouvertes et a également relevé quatre tendances qui méritent que l’on s’y attarde.

La première, c’est la montée en puissance des « services mesh », un domaine inauguré en 2017 avec Istio. Si ce nom ne vous dit rien, il va être temps de l’intégrer à votre jargon technique. Selon Forrester, seuls 13% des microservices s’appuient sur des architectures de production dont la haute qualité de service a été démontrée. La conception des applications en microservices indépendants mais interconnectés facilite les approches agiles, s’inscrit aisément dans les chaînes DevOps, fluidifient le cycle de vie des applications en simplifiant les problématiques de mises à jour et de montée en charge. Mais comment sécuriser et équilibrer efficacement un tel amoncellement de services ? Google a imaginé une gestion en maillage au-dessus de Kubernetes, une solution « services mesh » connue sous le nom d’Istio. Mais cette gestion en maillage ne peut se suffire à elle-même. En 2020, les solutions de « Services Mesh » vont devoir s’intégrer aux solutions APIM (API Management Solutions) et offrir une meilleure intégration avec les plateformes « Serverless ». Pour Forrester, les solutions « Services Mesh » doivent également servir de fondation ou fortement s’intégrer à la gouvernance des données et des services, à la gestion de la conformité, et à la gestion des accès et des authentifications.

Seconde tendance, de plus en plus de développeurs travailleront en dehors de la DSI. En 2019, 24% des développeurs dépendaient déjà directement des métiers et non plus du DSI. Avec des équipes toujours plus centrées sur les produits et l’engouement pour les outils low-code/no-code, la tendance va encore s’accélérer en 2020.

Troisième tendance, le besoin de pouvoir tester efficacement l’intégration des IA au sein des outils métiers. Au fur et à mesure que les développeurs infusent de l’intelligence artificielle dans les applications, les tests d’intelligence artificielle vont occuper une place de plus en plus importante dans l’agenda des développeurs. Les entreprises vont avoir besoin d’enrichir le pipeline de mise en préproduction et en production de tests dédiés à vérifier le bon fonctionnement des fonctionnalités IA incorporées dans les logiciels.

La quatrième tendance est plus surprenante. Forrester entrevoit un fort engouement, un « WOW moment », des entreprises pour les nouveaux outils de développement Low Code de Microsoft : à savoir Microsoft Power Apps pour tout ce qui est développement d’applications métiers, et Microsoft Power Automate pour tout ce qui est RPA et automatisation des processus de l’entreprise. Pour Forrester, 37% des entreprises ont déjà adopté la « Power Platform » de Microsoft qui comprend Power Apps, Power Automate (ex Flow) et Power BI. Forrester prédit qu’en 2020, la moitié des développeurs d’entreprises utiliseront ces produits.

Agilité et DevOps

DevOps poursuit son adoption dans les entreprises, une adoption qui n’a été jusqu’ici ni régulière ni sans effort. Pour Forrester, une résistance enracinée provoquera une accentuation plus prononcée et des réponses de grande envergure de la part d’organisations cherchant à bénéficier de DevOps. En 2020, les entreprises qui souhaitent surmonter ces freins doivent adopter de nouvelles technologies et une approche renouvelée centrée sur le client. Toutefois, selon Wrike, d’ici 2022, la notion d’Agile ne se limitera plus aux éditeurs de logiciels et 80 % des entreprises et leur DSI chercheront à adopter de manière significative les méthodologies agiles.

Forrester prédit qu’en 2020, la valeur Business d’un projet ou d’une fonctionnalité sera la nouvelle métrique de prédilection des entreprises au détriment de la vélocité (rapidité avec laquelle les projets se concrétisent) souvent considérée jusqu’ici comme la métrique la plus parlante pour mesurer l’efficacité des chaînes DevOps. Bref les entreprises vont de nouveau réaliser que la vitesse est une mesure de production et non de résultat. Or, en fin de compte, seul le résultat compte. D’ailleurs Forrester a mesuré en 2019 les différences de préoccupations entre des équipes agiles nouvelles et celles plus aguerries. Chez les secondes, 53% des personnes interrogées ont déclaré se focaliser sur l’amélioration des ventes, celle des revenues ainsi que sur la rétention et la satisfaction des clients alors que ces préoccupations n’apparaissent que chez 25% des équipes nouvellement formées. Forrester en déduit également une baisse de la fréquence des releases d’environ 5%.

Dans un même ordre d’idées, Wrike prédit également que, d’ici 2022, plus de 70% des entreprises Fortune 1 000 disposeront de plusieurs départements assurant la gestion du travail afin de relier les différentes initiatives numériques.

Forrester prédit enfin, en 2020, une plus grande adoption de l’ingénierie du chaos. L’ingénierie du chaos consiste à tester une situation de désordre et de confusion directement sur un système informatique de production afin d’identifier les failles et de renforcer les systèmes. C’est une nouvelle stratégie de contrôle des risques.

Évolution des aptitudes professionnelles

Dans ses prédictions 2020 pour les années à venir, Wrike s’intéresse également à l’impact des évolutions technologiques et des pratiques DevOps et Agiles sur les aptitudes professionnelles. Selon son rapport :

L’automatisation continuera de gagner du terrain. Elle pourrait remplacer jusqu’à 7% des emplois américains d’ici 2025. L’introduction cumulée d’assistants IA et de l’automatisation transformera la nature même du travail : les emplois deviendront de plus en plus stimulants, ce qui accroîtra la nécessité d’avoir des compétences professionnelles créatives et stratégiques.

Conséquence directe, le secteur des sciences humaines et des arts verra une croissance de 10 % à mesure que le storytelling, le contenu et le design prendront de plus en plus d’importance pour les marques.

L’apprentissage en ligne deviendra courant et même obligatoire dans certains domaines qui évoluent rapidement. D’ici 2025, 45 % des employés de bureau auront déjà utilisé une plateforme de formation en ligne pour améliorer leurs compétences professionnelles ou explorer de nouvelles opportunités de carrières. C’est d’autant plus essentiel que face à la pénurie de développeurs et de data-scientists, les entreprises vont avoir tout intérêt à repérer des compétences internes dans les métiers pour les faire évoluer vers des postes de « Citizen Developers » et « Citizen Data-scientists ».

