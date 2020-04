Deux pionniers de l’image de synthèse en 3D, pères du logiciel RenderMan et architectes techniques de Toy Story, se voient attribuer le prestigieux « Turing Award », l’équivalent du Prix Nobel pour l’informatique. En plus de 50 ans, ce n’est que la seconde fois que les graphismes par ordinateurs sont ainsi valorisés par cette récompense.

Le prix « Turing Award » est un peu le Nobel de l’informatique. Remis par l’Association For Computing Machinery depuis 1966, il récompense des contributions majeures et aux impacts à long terme dans le domaine de l’informatique et des ordinateurs. Alan Perlis, le père des langages Algol (avec Edsger Dijkstra, autre lauréat du Turing Award) et APL, fut le premier à l’emporter pour ces travaux fondamentaux sur les compilateurs et la programmation avancée des ordinateurs.

L’an dernier, Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton et le français Yann LeCun, ajoutaient leurs noms à la longue liste des lauréats pour leurs travaux sur l’intelligence artificielle et plus particulièrement sur les réseaux de neurones profonds et le deep learning.

Cette année, l’association a choisi de mettre en lumière un tout autre domaine, celui des arts graphiques virtuels et de l’image de synthèse en 3D, en remettant le Turing Award aux papas « techniques » de Toy Story, Ed Catmull et Pat Hanrahan. Ce n’est que la deuxième fois que l’image de synthèse se retrouve ainsi mise à l’honneur par les Turing Awards. La première fois, c’était en 1988, l’association remettant le prix à Ivan Edward Sutherland, considéré comme le père des graphismes sur ordinateur avec son logiciel de dessin Sketchpad produit en 1962 au MIT.

Edwin Catmull, doté d’un doctorat en sciences informatiques, a consacré toute sa carrière à la 3D sur ordinateurs. En 1972, il produit la première animation 3D générée par ordinateur avec Fred Parke : une représentation en 3D de sa main gauche animée par des algorithmes.

En 1977, il invente l’un des premiers logiciels d’animation par ordinateur, Tween, le premier capable d’interpoler une animation entre deux images.

En 1979, il rejoint l’équipe de Georges Lucas et produit un modèle numérique du X-Wing avant de devenir VP d’Industrial Light & Magic (ILM, le studio d’effets spéciaux de LucasFilm). En 1986, Steve Jobs, débarqué d’Apple, rachète à LucasFilm le département « Graphics Group » d’ILM et crée Pixar avec Edwin Catmull et Alvy Ray Smith.

Pat Hanrahan, fait partie de cette équipe d’aventuriers de l’image de synthèse 3D dirigé par Ed Catmull aux premiers jours de Pixar.

Né en 1954, il fait des études d’ingénierie nucléaire et découvre les sciences informatiques en 1981. Il est rapidement fasciné par le potentiel graphique des ordinateurs et la modélisation en 3D.

Il rejoint alors le « Computer Graphics Laboratory » du New York Institute of Technology et rencontre pour la première fois Ed Catmull chez DEC. C’est ainsi qu’il se retrouve à participer en 1984, au sein du New York Institute of Technology, a à la production d’un des premiers courts métrages en images 3D générées par ordinateurs « The Magic Egg ».

Dès 1986, il s’attelle avec Ed Catmull à l’élaboration de la « RenderMan Interface Specification » qui donnera naissance au logiciel d’images de synthèse RenderMan avec lequel Pixar produira ses premiers courts métrages, dont Tin Toy en 1988.

Ces premiers pas décisifs et les premières versions de Renderman permettront surtout à Pixar de produire en 1995 le tout premier dessin animé long métrage en image de synthèse « Toy Story ».

Le Turing Award vient donc consacrer cette année des créateurs dont les trouvailles technologiques dans les années 70 et 80 (ainsi que leur logiciel RenderMan) permettent au cinéma de super-héros d’aujourd’hui et aux longs métrages actuels de Disney Studios d’exister. Rappelons d’ailleurs que Disney a racheté Pixar en 2006 et qu’Ed Catmull dirige depuis les Walt Disney Animation Studios.

Ed Catmull avait précédemment remporté 2 Oscars « scientifiques et techniques » en 1993 et 1996, 1 Oscar « performance technique » (en 2006) et surtout la prestigieuse Médaille John von Neumann.

Pat Hanrahan a remporté 1 Oscar « scientifique et technique » en 1993 et 1 Oscar « de la performance technique » en 2004.