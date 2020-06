Cette semaine, pour notre rendez-vous l’invité de la semaine d’un format particulier, InformatiqueNews a le plaisir de recevoir Manuel Montalban, directeur France et Europe du Sud, OpenText Business Network

Dans les conditions encore assez difficiles que nous vivons, quel est l’élément d’actualité ou la tendance qui a retenu votre attention ?

La bonne surprise de découvrir la capacité des entreprises à travailler à distance via une meilleure structuration des activités, une meilleure hygiène de rythme et une plus grande bienveillance quant aux rapports B2B. Que ce soit en interne, avec nos clients ou nos fournisseurs, la tendance est à la compréhension mutuelle des difficultés de chaque partenaire et à la recherche de solutions communes.

Typiquement, d’un point de vue business, trois tendances émergent clairement :

– La nécessité de développer plus rapidement la dématérialisation des échanges d’information en abaissant / supprimant les échanges « physiques » B2B et maintenir une distanciation sociale maximale. Ainsi, dans le domaine de la distribution B2B, il y a une forte demande à digitaliser l’ensemble des transactions B2B, en lieu des habituels approvisionnements dans les magasins.

– Une forte demande de baisse de coûts liés à la baisse du volume d’affaire global. Nous sommes ainsi très sollicités par le marché pour discuter toute optimisation de migration de « vieilles solutions » en place, généralement couteuse, en vue de générer de fortes économies, et ce à tous les niveaux.

– Un souhait de flexibilité élevée, afin de rendre les entreprises plus résilientes. Typiquement, la nécessité de pouvoir changer sa chaine d’approvisionnement très rapidement afin de faire face à des aléas de fonctionnement des fournisseurs. Un autre exemple est celui du passage au Cloud pour flexibiliser ses coûts versus des coûts fixes indépendants du volume d’activité.

Alors que nous sommes entrés dans cette période de transition dite de déconfinement qui nous conduit vers la normalité, qu’avez-vous appris et avez-vous changé vos méthodes de travail ?

Nous avons définitivement appris à davantage travailler à distance, ce qui nous fait gagner du temps et de l’efficacité globale. En contrepartie, cela exige plus de rigueur et une fréquence de contacts plus élevée, que ce soit en interne ou avec notre écosystème.

Après l’avoir annoncé en juillet dernier à Toronto, la version OpenText CE (Cloud Edition) a été lancée officiellement en avril lors de votre conférence virtuelle qui tenait lieu et place de l’Entreprise World Europe (OpenText CE 20.2) en remplacement de la Release 16. Quels sont les principaux apports de cette version ? Avec cette version, le cloud devient-il la règle et le on-premise l’exception ?

OpenText Cloud Editions (CE) 20.2 offre des options flexibles de déploiement dans le cloud avec une expertise des services managés, des applications et services Core SaaS supplémentaires, des innovations qui se concentrent sur les besoins des développeurs et la toute nouvelle version de la plateforme d’intégration cloud Trading Grid, conçue pour libérer la valeur des actifs informationnels d’une entreprise. OpenText Cloud Editions (CE) se caractérise également par une architecture à base de conteneurs. Cela permet d’offrir à nos clients des options flexibles d’exécution de leurs logiciels, que ce soit dans leur datacenter, via un déploiement hybride ou sur la plateforme cloud de leur choix. Des mises à jour trimestrielles apportent des nouvelles fonctionnalités régulièrement, afin de répondre aux attentes d’amélioration continue de nos clients.

De son côté, OpenText OT2 20.2 s’enrichie de nouvelles applications de la suite Core, spécialement conçues et déployées en mode SaaS, ce qui permet d’accroitre la valeur délivrée à nos clients utilisateurs de nos solutions, que ce soit dans le cloud ou sur site.

Par exemple, OpenText Core for Building Information Modeling est le dernier-né dans la gamme croissante d’applications SaaS de nouvelle génération conçues par OpenText. Core for Building Information Modeling réduit les coûts d’exploitation et la complexité liée à la gestion de données, tout en augmentant la rapidité de mise en œuvre des nouvelles applications en optimisant la capture et la vérification de données nécessaires à leur exécution. Concrètement, à titre d’exemple, je parle d’un service de capture intelligente pour automatiser l’extraction des données à partir de documents non structurés, et d’un service eSignature, pour la préparation des documents et leur signature électronique rapide et sécurisée.

Les applications SaaS Core se caractérisent par leur facilité de déploiement, leurs fonctionnalités dédiées, leurs mises à jour en continu et leur faible coût total de possession (TCO). Ces applications – Share, Capture, Signature, Experience Insights, Federated Compliance, SAP Solutions et Capital Projects – ont pour vocation d’aider les opérationnels métier à optimiser leurs processus et leur productivité.

Nous avons fait évoluer notre plateforme OpenText Trading Gridvers une nouvelle génération de services d’intégration, non seulement B2B mais également A2A (Any to Any), proposée sous la forme d’un service managé flexible. Celle-ci associe des capacités d’intégration multi-entreprises / multi-applications, à une architecture dernier cri à base de micro-services et au logiciel de monitoring Lens, provenant de notre acquisition de Liaison Technologies Alloy. Cet outil permet de visualiser en temps réel les fluctuations de l’offre et de la demande, pour plus d’agilité et de réactivité.

Nous avons également enrichi la plateforme de nouveaux services disponibles en libre-service, notamment l’accès à notre base de données de partenaires Global Partner Directory, ce qui permet par exemple aux approvisionneurs de réorienter rapidement des flux commandes d’un fournisseur en rupture de stock vers des fournisseurs alternatifs disposant de stocks et connectés à Trading Grid.

Allez-vous fortement conseiller à vos clients de passer au cloud ? Les déclinaisons cloud hybride (on-premise + Cloud public) et multicloud (on-premise + plusieurs clouds publics différents) ne vont-elles pas compliquer la tâche des DSI ? Avez-vous des exemples de clients français qui sont passés au cloud ?

La clé est la flexibilité. Nous continuons bien entendu à fournir nos solutions de manière que les clients puissent les déployer sur site (on-premise) si tel est leur choix. En effet, de nombreux clients continuent à préférer ce type de déploiement et souhaitent que les données soient stockées dans leur propres équipements, espaces de stockage, bâtiments, datacenters, etc.

Il appartient à nos clients d’opter eux-mêmes pour une stratégie « cloud first ». D’autant plus dans le contexte de pandémie actuelle de Covid-19, ils prennent davantage conscience des différentes opportunités qui s’offrent à eux grâce au Cloud. Classiquement, les DSI examinent les avantages, risques et efforts nécessaires pour évaluer l’intérêt et charges de travail, associés au passage dans le Cloud de chacune de leurs applications et décider du choix d’option de déploiement. OpenText a développé ses offres Cloud dans des domaines spécifiques pour soutenir ces différents choix, y compris leur propre datacenter ou des Clouds publics / privés des différents fournisseurs d’infrastructure Cloud.

Par ailleurs, nous savons également que tous nos clients ne veulent ou ne peuvent pas assumer cette tâche eux-mêmes. C’est pourquoi nous offrons également un service entièrement géré dans le cloud OpenText, où les DSI bénéficieront d’un coût prévisible et d’une solution de gestion de l’information conçue et gérée par les experts d’OpenText IM dans un environnement sécuris

Enfin, OpenText a également enrichi ses offres SaaS avec une bibliothèque d’API dans le Cloud qui offrent des services complets et intégrés, afin de faciliter les projets de développement de nos clients. Cela permet aux équipes IT d’ajouter rapidement de nouvelles fonctionnalités dont leurs collaborateurs et leurs clients pourront tirer parti.

Le rachat de Carbonite vous ouvre les portes des PME et des ETI. Comment allez-vous procéder pour aborder ces nouveaux marchés ? Le cloud va-t-il faciliter cette évolution ? Allez-vous développer des versions plus adaptées à ces profils d’entreprise ?

Carbonite et Webroot offrent à OpenText un canal de distribution indirect leader sur le marché qui dessert 36 000 fournisseurs de services premium managés, intégrateurs, revendeurs et OEM, et touche plus de 300 000 TPE/PME et 21 millions d’utilisateurs finaux. Ces partenaires sont essentiels à notre succès sur ces marchés. Le dynamisme de l’écosystème de Carbonite a été un facteur essentiel de notre choix. Il s’agit de la neuvième acquisition Cloud pour OpenText. L’ajout de la sauvegarde et de la récupération des données ainsi que de la protection des terminaux électroniques renforce encore notre offre Cloud, et garantit aux clients la possibilité de collaborer et d’innover en toute sécurité.

En avril, vous avez annoncé la Unified Cloud Integration Platform. Pouvez-vous expliquer de quoi il s’agit exactement ?

Nous avons lancé la nouvelle version d’OpenText Trading Grid, la première plateforme mondiale d’intégration de services cloud. Celle-ci repose sur une architecture de nouvelle génération à base de micro-services et associe des capacités d’intégration de données multi-entreprises au logiciel de visualisation de données OpenText ALLOY™, leader du marché.

Une meilleure intégration des informations et services critiques offre aux entreprises une visibilité accrue sur leurs activités et données critiques, de sorte qu’elles puissent réagir rapidement face à des crises imprévues ou de nouvelles opportunités.

Aujourd’hui, les entreprises sont confrontées à une nouvelle réalité d’instabilité des marchés mondiaux et de modification des relations avec leurs fournisseurs et clients. Face à des bouleversements imprévus dans leur supply chain, elles ont besoin d’une meilleure visibilité sur leurs échanges d’information multi-entreprises, d’intégrer des données externes, d’analyser l’ensemble de leurs transactions, et d’outils self-service pour faire évoluer leurs connexions par elles-mêmes.

Il suffit de se connecter à Trading Grid pour bénéficier de son réseau d’1,2 million de sociétés connectées et ainsi réduire les délais d’accès au marché, améliorer l’efficacité opérationnelle, optimiser l’expérience client et faciliter la conformité avec les obligations réglementaires. Au lieu d’avoir à établir et entretenir des connexions séparées, une seule connexion à Opentext Trading Grid fournit un accès immédiat à la plus grande plateforme d’échanges de commerce au monde couvrant de nombreux secteurs et types d’activité.

Le nouveau module Global Partner Directory offre en libre-service des fonctions de recherche, de filtre et de connexion instantanée avec les entreprises déjà connectées à Trading Grid. Les clients peuvent ainsi réaliser des enquêtes auprès de la communauté, enrichir les données si nécessaire et ainsi limiter les risques de nouveaux partenariats, se faire confiance et mettre en œuvre leurs valeurs, par exemple en matière d’achats éthiques et de supply chains durables.

Voilà deux ans que la RGPD est entrée en vigueur. En raison de votre activité, vous êtes en première ligne dans cette grande réforme. Quel jugement tirez-vous sur la situation et sur la manière avec laquelle les entreprises ont géré cette réglementation ? Où en sont-elles ? Avec un peu de recul, la jugez-vous comme une contrainte (coûteuse ?) ou pensez-vous qu’il s’agit d’une opportunité pour les entreprises européennes ?

Au cours de l’année passée, nous avons vu les autorités appliquer les règlementations de manière de plus en plus cohérente et prendre des mesures plus fermes contre les infractions, avec des amendes considérablement augmentées – pouvant atteindre jusqu’à 4% du chiffre d’affaires annuel d’une entreprise. Celles qui n’ont pas pris au sérieux le RGPD ou les risques de cybersécurité s’exposent financièrement et mettent à risque leur image sur leur marché.

Au-delà des conséquences du non-respect des réglementations (par exemple, perte de réputation, amendes, etc.), les entreprises qui ne parviennent pas à préserver la confidentialité de leurs données briseront inévitablement la confiance de leurs clients.

Par ailleurs, disposer d’un avantage en matière de gestion de l’information permet de travailler en confiance dans un monde zero-trust pour répondre aux attentes des clients et gérer efficacement les risques.

La majorité de nos clients est désormais aligné avec cette pratique, ce qui se traduit par des contrats engageant les deux parties sur une base de protection de données communes. La compréhension mutuelle est désormais acquise et la négociation de ces aspects est finalement très aisée.

Les entreprises doivent garantir la sécurité IT en temps de crise et au-delà. Si le télétravail s’installe durablement, elles doivent s’assurer que toutes les données personnelles sont traitées et protégées en toute légalité. Les entreprises doivent s’adapter à ces nouvelles circonstances pour assurer un niveau de sécurité tenant compte des nouveaux risques présentés par les activités de traitement des données afin de pouvoir, malgré la crise, passer la troisième année de conformité du RGPD avec sérénité.