Micro Focus propose une suite de solutions pour permettre de tester les performances d’un site internet et, in fine, mieux gérer les pics de trafic.

Jamais le contrôle des pics de trafic n’a été aussi important. La période de confinement a entraîné une explosion du trafic pour de nombreux sites internet, notamment les sites spécialisés dans la vente de produits alimentaires. Dans de nombreux cas, les grandes enseignes n’ont pas été en mesure d’absorber ce volume. Il a souvent fallu attendre la fin du confinement pour que les sites refonctionnent de manière optimale. Des tests de performance (charge, capacité et performance) auraient sans doute permis à de trop nombreux services en ligne de fonctionner. L’éditeur Micro Focus propose plusieurs solutions qui permettent aux entreprises d’anticiper les cas au cours desquels leur site pourrait être placé en situation de stress.

L’amélioration de la performance et la meilleure gestion des pics de trafic passent, avant tout, par une étape de clarification des objectifs. Il est nécessaire d’élaborer ses KPI (Key Performance Indicator) et de les transformer en objectifs pour le test de performance. Nombre de pages vues par jours, nombre de visiteurs uniques ou encore nombre de transactions peuvent ainsi être mesurés. Des outils comme Performance Application Lifecycle (PAL) ; dans une approche shift-right ; exploitent les données issues de la production pour modéliser et produire des tests réellement représentatifs de l’activité des Utilisateurs ; et ainsi accélérer la boucle de feedback.

Tests de pré-production insuffisants

Pour coller encore plus précisément aux situations rencontrées par les utilisateurs ; les conditions réseaux peuvent être reproduite grâce à Network Virtualization et/ou les Utilisateurs Virtuels instanciés dans différents points de présence de la plateforme LoadRunner Cloud, répartis sur différents continents.

Avec les cadences accélérées de déploiement, tester en pré-production n’est plus suffisant. Il faut être en mesure de tester plus tôt et plus souvent. En proposant des outils adaptés aux différents profils, la suite Micro Focus, répond pleinement aux défis imposés par la transformation digitale. Ainsi LoadRunner Developer permet aux développeurs de valider les non-régressions de performance, dans leur atelier de développement ; tout en tirant parti de la plateforme LoadRunner Cloud pour des tests à forte volumétrie.

Notons que les experts métier ne sont pas non plus oubliés ; TruClient leur permettant de modéliser les parcours Utilisateurs sans codage. La collaboration et le dé-silotage est une des clefs du succès de l’ingénierie de la performance.

Il n’est pas question de tester pour le simple plaisir de tester. La gestion des pics de trafic et la mesure de la performance sont toujours mises en place au service d’un objectif : la satisfaction de l’utilisateur final. C’est en assurant une expérience optimale qu’une marque conserve une réputation sans tâche et la fidélité de ses clients.