Voila une bonne nouvelle pour les utilisateurs Linux. La prochaine mouture du kernel, numérotée 5.7 et attendue au printemps, intégrera un nouveau driver exFAT des plus officiels.

En Août 2019, Microsoft annonçait rendre disponible les spécifications techniques de son format de disque exFAT, version moderne (et adapté à l’ère des fichiers de plus de 4 Gigaoctets) de son fameux format FAT né avec MS/DOS.

Depuis cette annonce, Linux dispose d’un driver préliminaire introduit avec Linux 5.4 et basé sur une version ancienne d’un pilote élaboré par Samsung. Cependant l’utilisation de ce pilote est attaché à la licence OIN (Open Innovation Network) et donc théoriquement limitée aux entreprises membre du réseau OIN.

Avec l’arrivée du Kernel 5.7, débarque un nouveau pilote exFAT officiel et largement réécrit et remanié (principalement par Samsung) sous licence GPL v2. Dans un premier temps le nouveau pilote cohabitera avec l’ancien mais il devrait le remplacer complètement dans le futur. A noter que les utilisateurs devront opter pour l’un ou l’autre système, les 2 drivers ne pouvant pas cohabiter.

Cette officialisation d’un pilote exFAT au coeur du Kernel est importante car toutes les cartes SD et microSD du marché d’une capacité de plus de 32 Go sont systématiquement préformatées en exFAT. Voilà qui simplifiera la vie des utilisateurs et les échanges de fichiers entre systèmes.