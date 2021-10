Chaque année en octobre se déroule le Mois Européen de la Cybersécurité (European Cybersecurity Month – ECSM), l’occasion désormais de se concentrer sur ses usages numériques : Hygiène numérique, bons réflexes, nouvelles tendances… A l’heure du tout numérique et face aux nombreuses menaces qui font désormais la une de l’actualité, les enjeux liés à la cybersécurité n’ont jamais été aussi importants.

Comment les entreprises doivent réagir, comment faire face ? Les questions des décideurs sont nombreuses et légitimes.

Dans le cadre de HP Talks, un rendez-vous unique dédié à l’innovation, proposé tous les 2èmes mardis du mois à 11h et animé par Marion Moreau journaliste spécialiste du numérique et des nouvelles technologies, nous vous invitons à nous rejoindre le mardi 9 novembre, à partir de 11h pour 1h de Talks disruptif et inspirant au format « émission de TV » sur le thème : Entreprises, comment mieux gérer le cyber-risque ?

Durant cette heure d’échange, nous vous apporterons des conseils, des solutions et des retours d’expériences sur une bonne gestion du cyber-risque en entreprise (pour tout type d’entreprise).

Au programme, des témoignages d’experts : Assurances et cyber-risque et 5 conseils face au cyber-risque, La vision de nos invités, L’innovation du mois et la rubrique « Et demain« . Bien sûr, vous avez la possibilité de poser des questions et d’échanger en LIVE

Pour débattre de ces sujets nous avons réuni autour de Marion Moreau 4 experts reconnus :

François Beaume , Vice président de l’AMRAE,

et 2 experts d’HP Karim Driss, Gerald Kugler, respectivement CTO HP France et CTO HP France Print

L’agenda en détail