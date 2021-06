Grâce à la technologie NFC, celle-ci permet aux commerçants, quelle que soit leur taille, de transformer leur smartphone ou tablette en terminal de paiement.

Market Pay, plateforme de paiement européenne et omnicanale, annonce le lancement de sa solution de paiement sans contact (NFC) PayWish™ avec le support de Mastercard, Samsung et Dejamobile.

A travers une application mobile intuitive, elle permet aux commerçants quelle que soit leur taille – grands groupes, artisans et micro-entrepreneurs – d’accepter les paiements sans contact de tout montant sur leurs smartphones ou leurs tablettes Samsung compatibles NFC, et plus largement Android.

PayWish™ facilite considérablement les expériences de vente en mobilité, que ce soit en point de vente ou à l’extérieur (livraison à domicile, vente nomade, VTC…).



Soutenir les petites, moyennes et grandes entreprises en facilitant les paiements numériques

La crise sanitaire a notablement accéléré l’adoption du paiement sans contact, qui a représenté près de 47% des transactions par carte dans les commerces physiques en 2020 (Source CB). Un usage consolidé par la hausse du plafond de paiement sans contact porté à 50 euros en mai 2020. Le renforcement de l’attrait du local a également encouragé les commerces de proximité à déployer des dispositifs omnicanaux. PayWish™ répond parfaitement à ces nouveaux enjeux.

« La crise sanitaire agit comme un accélérateur des tendances, jusqu’alors sous-jacentes. Les commerçants autant que les consommateurs plébiscitent de nouvelles solutions de paiement, simples, sûres et adaptées à des modes de consommation en mutation. PayWish™ répond parfaitement à ces attentes et constitue en outre une solution de soutien, accessible à tous nos commerçants » déclare Isabelle Clairac, Directrice générale Adjointe de Market Pay.

Du smartphone au terminal de paiement – une solution parfaitement alignée sur les besoins des commerçants

Au travers d’une application mobile proposée par Market Pay en utilisant la solution « PayWish™ » certifiée de son partenaire Dejamobile, et développée avec le support de Mastercard et de Samsung, le service « PayWish™ » permet aux commerçants d’accepter un paiement avec la simplicité du sans contact, quel que soit le montant, sur une tablette ou smartphone Android équipé de la technologie NFC. Cette solution clé en main est économique pour le commerçant puisqu’elle ne demande pas de matériel spécifique supplémentaire, et donc pas de frais associés.

Outre le contexte sanitaire, les expériences de vente en mobilité se démocratisent avec la multiplication des prises de commande en file d’attente, des pop-ups et corners de vente et un besoin renforcé d’optimiser la surface de vente. Le taux de croissance annuel des systèmes d’encaissement mobiles est d’ailleurs évalué à +20% jusqu’en 2024.

« PayWish™ est un outil idéal pour la vente en mobilité, sans contrainte supplémentaire que simplement disposer d’un smartphone ou d’une tablette éligible. En magasin, c’est l’occasion de créer des nouveaux parcours d’achats encore plus fluides pour les consommateurs : le vendeur les accompagne du conseil au paiement sans passer par une caisse. Mastercard est ravi d’étendre son partenariat avec Market Pay et Samsung qui permet aux entreprises de toutes tailles d’offrir des expériences innovantes de paiement encore plus rapides, sécurisées et convaincantes » déclare Laurent Bréchon-Cornery, Directeur Business Développement, Mastercard France.

La solution baptisée « PayWish™ » s’adresse aux commerçants de toutes tailles mais aussi aux artisans ou micro-entrepreneurs en mobilité quotidienne. Elle rassemble de multiples avantages :

L’ensemble de la transaction s’effectue sur un seul terminal. Elle ne nécessite donc pas de matériel additionnel – et donc de frais associés – mis à part une tablette ou un smartphone Android compatible,

l’ensemble des étapes client/vendeur s’effectue sur un même terminal, offrant ainsi un parcours d’achat ultra rapide,

quel que soit le montant, le paiement est sans contact soit par carte bancaire (Mastercard, Visa) soit par mobile,

l’application est disponible clé en main et ne nécessite aucune intégration supplémentaire. Elle peut en outre être intégrée avec le système d’encaissement existant du commerçant.

L’application sera progressivement enrichie de services additionnels tels que la gestion de la prise de caution et le remboursement. Un travail en collaboration avec Samsung est également effectué afin d’assurer un parcours client optimal et une sécurité maximale. Cette démarche s’appuie sur tous les éléments hardware et logiciels disponibles sur les terminaux du constructeur.

« En soutenant Market Pay aux côtés de Mastercard, nous sommes particulièrement fiers de contribuer à proposer une solution répondant à une demande grandissante, celle d’offrir aux commerçants, quelle que soit la taille de leur structure, un moyen simple et sécurisé de paiement sans contact » déclare Laurent Moquet, Directeur Marketing IM B2B chez Samsung France.