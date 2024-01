Nouveau grand deal dans la Tech… Le rapprochement stratégique entre Synopsys et Ansys illustre la révolution du « packaging » des puces, un rapprochement qui en dit long sur les évolutions de la conception des processeurs et sur l’impact de l’IA dans l’ingénierie…

Ceux qui ont suivi les dernières évolutions des processeurs AMD et Intel et lus nos articles sur la vision des concepteurs de puces pour les années à venir ne peuvent ignorer l’arrivée récente d’un nouveau concept dans la fabrication de nos processeurs : celui du packaging de chiplets. L’idée est de fabriquer des puces beaucoup plus modulaires composées de ‘tiles’ ou ‘chiplets’ qui peuvent être composées et assemblées au sein d’un même package ou « emballage » (une même puce) même si chaque module ne bénéficie pas de la même finesse de gravure.

Les nouveaux Intel Core Ultra en sont la preuve avec leurs « tiles » différentes pour le calcul, le graphisme, l’IA, la gestion des entrées-sorties qui sont reliés par une technologie d’assemblage (de packaging) propre à Intel et dénommée Foveros 3D.

L’annonce de l’acquisition d’Ansys par Synopsys illustre l’importances croissante du « packaging » sur la conception des puces.

Ansys, éditeur né avec les mainframes, est le plus grand fournisseur de logiciels de simulation et d’analyse HPC. Ses outils de conception 3D sont très utilisés dans l’univers de la simulation d’ingénierie.

De son côté, Synopsys est l’un des leaders mondiaux des logiciels d’automatisation de conception électronique. C’est l’un des principaux, si ce n’est le principal, fournisseur d’outils et services cloud de l’industrie de la conception et de la fabrication de semi-conducteurs.

Pour de nombreux observateurs, le rapprochement des deux entreprises n’est pas une surprise d’autant que la rumeur courrait depuis plusieurs mois et que les entreprises sont des partenaires assez proches depuis plus de 7 ans.

Ce qui étonne davantage, c’est l’ampleur du deal : 35 milliards de dollars ! Ce qui en fait l’un des plus grands deals de l’histoire de l’informatique, le dernier en date étant l’acquisition de VMware par Broadcom pour 61 milliards de dollars. Auparavant, on se souviendra à titre de comparaison du rachat d’EMC par Dell (pour 67 milliards de dollars), le rachat de Nuance par Microsoft (pour 20 milliards de dollars), le rachat de Cerner par Oracle (pour 28,3 milliards de dollars) ou encore de l’acquisition de Xilinx par AMD (pour 35 milliards de dollars).

« Les mégatendances de l’IA, de la prolifération du silicium et des systèmes définis par logiciel exigent davantage de performance et d’efficacité de calcul face à une complexité systémique croissante. L’association des solutions EDA de pointe de Synopsys et des capacités de simulation et d’analyse de classe mondiale d’Ansys nous permettra d’offrir une approche holistique, puissante et parfaitement intégrée de l’innovation du silicium aux systèmes, afin d’aider à maximiser les capacités des équipes de R&D technologique dans un large éventail d’industries » assure avec beaucoup d’emphase Sassine Ghazi, président et CEO de Synopsys.

Reste désormais à convaincre les autorités de régulation internationales du bien-fondé de ce rapprochement. Les deux entreprises pensent pouvoir finaliser la transaction au premier semestre 2025.

À lire également :