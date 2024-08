Avec Loop 2.0, Microsoft enrichit son écosystème collaboratif en optimisant l’expérience utilisateur à travers une navigation intuitive et une intégration renforcée aux outils 365. Cette mise à jour vise à transformer les processus créatifs et collaboratifs à plusieurs grâce à une interactivité moderne et un accès simplifié via le cloud.

Annoncée en 2021, déployée auprès des entreprises fin 2023 puis généralisée au grand public en juin dernier, Microsoft Loop est une application bureautique et un outil collaboratif qui fait partie de galaxie Microsoft 365 mais tente d’apporter des solutions nouvelles et une interactivité moderne aux besoins de collaboration en temps réel entre membres d’une même entreprise ou d’une même équipe.

Loop est un hub collaboratif moderne qui s’inscrit dans la même mouvance que Notion, Miro Intelligent Canvas ou Coda. Plus de 50 personnes peuvent simultanément interagir sur le même espace, le même canevas, et modifier ou ajouter des éléments qui peuvent être du texte, des images, des contenus médias, des listes, des tâches à faire, etc. On y retrouve des éléments communs à Microsoft Whiteboard et Microsoft OneNote mais avec une approche différente et pensée pour l’ère du Web. « Nous avons besoin d’outils qui acceptent le désordre de nos processus créatifs et qui puissent s’adapter à nos besoins en constante évolution » expliquait Microsoft à la sortie de l’application.

Une évolution majeure de la plateforme collaborative

Si la gestation de Loop chez Microsoft a été longue, son évolution depuis sa sortie est en revanche très rapide et itérative. Et l’éditeur annonce déjà « Loop 2.0 ».

Cette nouvelle version apporte des changements significatifs tant au niveau de l’interface utilisateur que des fonctionnalités.

Parmi les principales nouveautés, on note :

– Une interface utilisateur simplifiée et plus intuitive

– Une nouvelle URL (https://loop.cloud.microsoft) pour faciliter l’accès et réduire les délais de connexion

– Un menu de navigation repensé sur le côté gauche, offrant un accès rapide aux notes de réunion, aux favoris et aux éléments récents

– Un bouton « Créer » proéminent permettant de lancer de nouveaux espaces de travail ou d’ébaucher des idées depuis n’importe où dans l’application

– Un onglet « Favoris » pour accéder rapidement aux espaces de travail fréquemment utilisés

– Un onglet « Récents » regroupant les dernières pages et composants Loop créés, y compris dans d’autres applications Microsoft 365

– Un nouvel onglet « Notes de réunion » pour une meilleure organisation

Microsoft se montre très discrète sur les taux d’adoption de son hub collaboratif next-gen. L’application semble encore plutôt méconnue du grand public comme des entreprises. Il est vrai qu’elle demande un peu d’investissement personnel mais son potentiel paraît sans limite dès lors que l’on veut échanger des notes et des idées à plusieurs. Tout en s’appuyant sur des technologies Web hyper-réactives et un hébergement Cloud qui évite bien des limites souvent rencontrées par les entreprises dans l’utilisation d’une application « à l’ancienne » comme OneNote.

Cette application reste donc à découvrir pour beaucoup. S’il vous disposez encore de quelques jours de vacances, c’est probablement le bon moment pour y jeter un œil et l’expérimenter afin de comprendre comment elle peut s’inscrire dans votre quotidien avec vos amis ou vos collègues. La vidéo ci-dessous peut accélérer votre prise en main. Sinon, Microsoft propose un petit site de formation ici : Microsoft Loop : Une découverte en 5 leçons

Microsoft a commencé le déploiement progressif de Loop 2.0 et promet que tous les utilisateurs y auront accès prochainement.

