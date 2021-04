L’IDE de prédilection des entreprises sous Windows se refait une jeunesse, afin de mieux accueillir le renouveau des frameworks de Microsoft…

Toute nouvelle version majeure de Visual Studio est un évènement important pour les entreprises tant l’outil est populaire et sert de fondation aux développements de très nombreuses applications métiers.

Aussi l’annonce de Visual Studio 2022, disponible en preview durant l’été avec une sortie officielle annoncée pour la fin de l’année, est tout sauf anodine. D’autant que cette nouvelle édition se révèle une évolution importante du produit et qu’elle accompagne une métamorphose importante des plateformes de Microsoft.

« La prochaine version majeure de Visual Studio sera plus rapide, plus accessible et plus légère, conçue à la fois pour les débutants/apprenants et pour ceux qui construisent des solutions à l’échelle industrielle » explique Amanda Silver, CVP Division Développeurs de Microsoft. « L’expérience utilisateur se veut plus claire, intelligente et orientée vers l’action ».

Cela paraît aussi invraisemblable qu’anachronique, mais la principale nouveauté est que l’édition 2022 sera désormais 64 bits. Cela fait des années que Visual Studio permet de créer des applications 64 bits et intègre des compilateurs 64 bits. Mais l’IDE lui-même était toujours en 32 bits et limité à 4 Go de RAM ! Un comble !

Un défaut enfin corrigé ! Microsoft note au passage qu’il sera toujours possible de compiler des applications en 32 bits même si Windows 10 est 64 bits et que désormais toutes les applications ou presque sont 64 bits.

Nouvelles icônes, nouvelle police de caractères, nouveaux thèmes, nouvelles personnalisations… Microsoft promet également une expérience utilisateur revisitée, plus fluide, mais aussi plus accessible à tous les niveaux de développeurs y compris les débutants.

Surtout Visual Studio 2022 est pensé pour simplifier l’accès aux nouveaux frameworks de Microsoft attendus d’ici la fin de l’année et destinés à rendre l’expérience de développements sous Windows plus accessible et plus universelle.

Ainsi Visual Studio 2022 supportera .NET 6 et Project Reunion mais aussi .NET MAUI pour les développements cross-plateformes (Windows, macOS, mobiles Android et iOS) ou encore les technologies Blazor (création de Web Apps en C#). Ce qui en fera l’outil de prédilection pour moderniser les applications d’entreprises en les migrant vers .NET6 et WinUI3 afin de leur procurer progressivement une ergonomie et un look plus actuels.

Microsoft annonce également des améliorations en matière de diagnostic et de debugging, de collaboration en temps réel (avec plusieurs améliorations autour de Live Share la fonction qui permet de travailler à plusieurs et en temps réel sur un même code), une IA améliorée pour aider à l’écriture semi-automatisée de codes, et un support repensé et enrichi de Git et GitHub.

Par ailleurs, Microsoft va également mettre à jour la version macOS de Visual Studio avec de nombreuses améliorations ergonomiques, un support natif de l’UI macOS, une nouvelle expérience GIT et surtout une plus grande cohérence entre les versions Windows et Mac de l’IDE.

On devrait en apprendre plus sur Visual Studio 2022 et ses nouveautés à l’occasion de la conférence virtuelle Build 2021 qui se tiendra du 25 au 27 mai.