Microsoft fut parmi les premiers éditeurs à ordonner à ses employés à travailler de chez eux. Le 29 Mars, il compte rouvrir son campus américain tout en continuant de privilégier le télétravail…

« Au milieu de circonstances exceptionnelles provoquées par la pandémie du COVID-19, nous avons beaucoup appris sur comment et où nos employés savent qu’ils travaillent le mieux et avons pu imaginer le futur du travail » explique Kurt DelBene, Executive Vice President de Microsoft en introduction d’un billet de blog au ton très officiel.

« À ce jour, après plus d’une année pendant laquelle la plupart des employés de Microsoft ont travaillé à distance, plusieurs de nos sites dans le monde ont atteint un stade qui satisfait ou dépasse les exigences gouvernementales pour accueillir plus de travailleurs, tandis que de nombreux autres employés continueront à travailler à distance… » ajoute-t-il. « Déjà, dans 21 pays dans le monde représentant 20% des effectifs du groupe, plusieurs installations ont commencé à accueillir à nouveau des collaborateurs. Le 29 mars, Microsoft commencera également à opérer ce virage sur son siège social de Redmond, à Washington, et sur les campus à proximité ».

Pour l’éditeur, ce retour « au travail » sera très progressif en suivant un plan en 6 étapes.

Microsoft compte surtout désormais adopter une approche du travail plus flexible. « Prenant le pouls de milliers d’employés qui sont retournés sur les sites de travail de Microsoft, nous constatons qu’ils adoptent la flexibilité de partager leur temps entre un bureau Microsoft et leur domicile, explique Kurt DelBene. Ainsi, 54% des répondants à l’enquête qui ont choisi de revenir à l’occasion de « l’étape 4 » de notre plan passent moins de 25% de leur temps sur l’un de nos sites. De plus, 69% passent 50% ou moins de temps sur place. Nous comprenons que ces réponses sont basées sur le paysage actuel où de nombreux employés ne sont pas encore vaccinés et de nombreuses écoles restent fermées. Nous continuerons à écouter et à intégrer les commentaires des employés à mesure que les conditions et les circonstances évoluent ».

Kurt DelBene conclut en dévoilant le visage du travail de demain : « Pour l’avenir, nous savons que le travail hybride nécessite un nouveau modèle opérationnel et une nouvelle stratégie qui englobe une politique de travail flexible, une conception d’espace inclusive et des solutions technologiques innovantes. Le lieu de travail moderne oblige les entreprises à répondre aux nouvelles attentes des employés, à connecter un effectif plus réparti et à fournir des outils pour créer, innover et travailler ensemble pour résoudre les problèmes Business…

Nous croyons en la valeur de rassembler les gens sur le lieu de travail. Avoir des installations dans le monde entier enrichit notre culture avec de nouvelles idées, de nouvelles perspectives et des points de vue locaux uniques qui nous aident à continuer à apprendre les uns des autres…

Nous restons déterminés à offrir des espaces qui anticipent les différentes manières dont les équipes doivent travailler ensemble tout en offrant la flexibilité et l’agilité dont nous avons maintenant besoin…

Renforcer la productivité à distance reste une exigence qui impliquera de nouveaux outils de collaboration, une infrastructure cloud robuste et une nouvelle façon de penser la sécurité du réseau. Nous reconnaissons également que le travail hybride présente de nouveaux défis, comme faire en sorte que chacun se sente inclus et engagé quel que soit son rôle ou son emplacement…

Bien que nous ne sachions pas à quel moment une nouvelle normalité naîtra, nous nous adaptons dès à présent à une nouvelle façon de travailler avec une compréhension élargie de la notion de flexibilité. Nous savons qu’il existe des milliers de façons de travailler – au cours de la dernière année, nos employés ont montré ce qui est possible – et nous pensons que la flexibilité est essentielle pour maintenir l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée ».