L’entreprise de Service Numérique Mind7 Consulting, renforce sa stratégie de communication digitale et refond son site internet en confiant ce projet stratégique à Lemon Interactive, une agence de création de sites web & d’accompagnement e-business.

Partenaire des entreprises souhaitant utiliser les technologies et les leviers numériques pour améliorer leurs activités, Mind7 Consulting propose une offre de services reposant sur des expertises reconnues et complémentaires. Au regard de l’évolution de son positionnement, de ses offres et de ses messages, l’ESN a mis en place une stratégie de communication globale pour présenter au mieux ses domaines d’expertises et partager ses valeurs. C’est dans ce contexte que le lancement d’un nouveau site web s’est positionné comme un incontournable.

Bénéficiant d’une architecture et d’une structuration intuitives, ce nouveau site offre une expérience utilisateur fluide et permet de naviguer aisément dans différents univers complémentaires. Les visiteurs peuvent ainsi accéder à des informations de qualité autour des sujets liés aux architectures Microservices, à l’accompagnement projets, au Green IT, au Data Engineering et au PLM Analytics.

Ce nouveau site a également été conçu pour accompagner l’ESN dans son plan de recrutement, promouvoir ses valeurs auprès des candidats et mettre en avant ses talents internes.

Aude LEPOT, Digital Marketing Manager chez Mind7 Consulting « Notre site est une formidable opportunité de découvrir nos expertises et notre positionnement. Nous avons travaillé en proximité avec Lemon Interactive pour concevoir un site qui nous ressemble et qui offre une information à valeur-ajoutée à nos visiteurs, prospects, partenaires et clients. »

Le nouveau site de Mind7 Consulting est disponible ici : https://mind7.com