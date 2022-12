MINT, leader mondial des logiciels d’Advertising Resource Management (ARM), annonce aujourd’hui l’expansion de sa présence en Europe avec l’ouverture d’un nouveau bureau à Paris.

Les solutions MINT Advertising Resource Management (ARM) alimentés par l’IA et l’automatisation améliorent la gouvernance, la transparence et l’efficience du processus d’achat média pour les marques et leurs agences. En 2021, Tikehau Capital a signé un accord pour l’acquisition d’une participation de 25% du capital de MINT.

La création de MINT France va étendre la présence en Europe de MINT avec pour mission de servir les annonceurs français. Le nouveau bureau accueillera principalement des fonctions commerciales, marketing et customer success. Le bureau de Paris vient d’ajouter à la présence internationale de MINT en Italie, au Brésil, et au Royaume-Uni.

D’après une étude de GroupM, la France connaît la croissance la plus dynamique de la région EMEA avec +11.1% attendus en 2022, contre +9.3% au Royaume-Uni et +9.1% en Allemagne. Le chiffre d’affaires net du marché publicitaire digital français (search, display, social, TV adressable et radio programmatique, DOOH) est estimé à 530M€ en 2022, en croissance de 14.1% par rapport à 2021 et de 30.9% par rapport à 2019, d’après le Baromètre Unifié de Marché de la Publicité (BUMP) publié par Kantar. En 2023, Magna (IPG Mediabrands) prédit une croissance de 8.6% pour le marché publicitaire digital français, malgré un contexte économique incertain.

“La taille et la croissance dynamique du marché publicitaire français en font une étape essentielle de l’expansion de MINT en Europe. Nous nous réjouissons de pouvoir accompagner les grandes marques françaises dans leur évolution vers l’Advertising Resource Management” a déclaré Salvatore Internullo, Chief Growth Officer chez MINT.

MINT participera en tant que sponsor au Forum d’Alliance Digitale (IAB France & Mobile Marketing Association) le 1er décembre 2022, et à l’événement BigBoss Winter Edition du 9 au 11 décembre 2022.

Les bureaux de MINT France sont situés au 40 rue du Colisée, 75008 Paris.