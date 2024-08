OpenAI subit la forte concurrence de Claude 3.5 d’Anthropic, de Gemini Pro de Google et de Large 2 de Mistral mais aussi des modèles open source comme Llama 3.1 450B. Et même si ChatGPT Plus et le modèle GPT-4o demeurent les outils les plus avancés, OpenAI se doit de réagir pour rester compétitif. L’éditeur annonce une baisse des prix de son IA « GPT-4o ».

D’une manière générale, GPT-4o demeure le modèle le plus sophistiqué du marché. Mais c’est aussi le plus cher. Or, les progrès réalisés récemment par Mistral avec Large 2 et Anthropic avec Claude 3.5 font de l’ombre à GPT-4o. La concurrence est forte et populaire. Sans parler des modèles open source comme ceux de Mistral et de Meta (LLama) désormais intégrés à toutes les plateformes « on-premises » de déploiement de modèles « as a service ».

En attendant de dévoiler – peut-être d’ici la fin de l’année – son très attendu GPT-5, OpenAI ne peut plus compter sur son avance technologique pour se démarquer et justifier ses tarifs au-dessus des autres.

L’éditeur l’a bien compris. Il y a un mois, la startup lançait « GPT-4o mini » pour remplacer son modèle le plus accessible « GPT 3.5 Turbo » à un prix très concurrentiel. Les tarifs d’accès à ce nouveau modèle sont même les plus bas jamais proposés par OpenAI.

Désormais, c’est son modèle le plus évolué qui voit ses tarifs subir une très importante baisse. Le nouveau « GPT-4o-2024-08-06 » voit son prix en entrée diminué de 50%. Et celui en sortie diminue de plus de 30%.

Désormais pour profiter des performances génératives du modèle « GPT-4o », il faut payer 2,5$ par million de tokens en entrée (contre 5$ précédemment) et 10$ par million de tokens en sortie (contre 15$ précédemment) !

À titre de comparaison, « GPT-4o mini » est facturé 0,15$ par million de tokens en entrée et 0,60$ par million de tokens en sortie.

Voici un petit tableau comparatif pour mieux illustrer le « push » opéré par OpenAI afin de se montrer beaucoup plus compétitif :

Bien évidemment, cette nouvelle tarification change complètement la donne et vient redistribuer les cartes sur le marché de l’IA générative. La concurrence va devoir réagir…

