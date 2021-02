MyDataModels, startup créatrice d’une plateforme analytique basée sur l’intelligence artificielle et la modélisation prédictive, a levé 2,5 millions d’euros à la fin de l’année passée, et compte utiliser ces moyens pour renforcer ses équipes et son activité.

Et notamment consolider son département Marketing et Commercial par le recrutement d’un Responsable Marketing Digital, un VP Partner Sales, un Responsable du Succès Client et enfin un Responsable des ventes digitales. Une première série de recrutements qui matérialise les fortes ambitions de MyDataModels sur le marché européen.

Alain Blancquart, CEO, détaille : « Nous sommes enthousiastes à l’idée d’accueillir au sein de MyDataModels de nouveaux profils qui vont venir soutenir nos ambitions de croissance sur le marché européen et international. Ses recrutements vont permettre de consolider nos équipes déjà en place afin de nous aider à atteindre de nouveaux secteurs et mener à bien notre stratégie de développement ».