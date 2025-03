MYPE, pionnier dans l’utilisation de Power BI, et Solstice Lab, agence-conseil Data & IA, annoncent un partenariat stratégique pour aider les entreprises à tirer le meilleur de Power BI. MYPE fait monter les équipes en compétence, Solstice Lab pose les fondations data, et vice-versa. Un vrai jeu en une-deux, toujours conclu par une passe décisive au client.

MYPE forme

Spécialiste de la formation Power BI, MYPE aide les entreprises à prendre en main l’outil et à l’intégrer efficacement dans leurs processus d’analyse et de reporting. Leur approche repose sur deux formats :

Des formations de prise en main de l’outil, adaptées aux différents niveaux de maîtrise de Power BI, permettant d’acquérir une compréhension approfondie du logiciel et de ses fonctionnalités.

Des formations action, où les participants travaillent directement sur les données de leur entreprise. Cette approche immersive permet d’obtenir des résultats immédiatement exploitables et d’accélérer l’appropriation de l’outil par les équipes.

Des préparations aux différentes certifications sur Power BI : PL-300, DP-600 (Microsoft Fabric Analytics Engineer), PL200 (Power Platform Functional Consultant).

En trois, cinq ou huit jours, les entreprises peuvent ainsi former leurs collaborateurs à maîtriser Power BI et structurer leurs analyses. Toutefois, dans certaines organisations où les jeux de données sont particulièrement complexes ou éclatés entre plusieurs outils, la formation seule ne suffit pas. C’est dans ces situations que Solstice Lab prend le relai pour assurer la mise en place d’une infrastructure data adaptée.

Solstice Lab transforme

Solstice Lab accompagne les entreprises dans leur stratégie data et business intelligence, en s’assurant que leurs données soient correctement intégrées, normalisées et exploitables dans Power BI. Si l’outil est performant pour créer des tableaux de bord et visualiser des données, son efficacité repose avant tout sur la qualité et la structuration des informations qu’il ingère.

C’est pourquoi Solstice Lab intervient sur plusieurs volets essentiels :

Data engineering : centralisation et standardisation des données issues des différents outils métiers.

Mise en place de data warehouses : consolidation des données pour assurer des analyses fiables et enrichies.

Construction de dashboards sur-mesure : création de reportings adaptés aux besoins spécifiques de chaque entreprise.

Grâce à cette approche, les entreprises peuvent exploiter Power BI à son plein potentiel, avec des données fiables et structurées qui facilitent la prise de décision et l’optimisation des performances.

Un partenariat pensé pour maximiser la valeur de Power BI

Grâce à leur complémentarité, MYPE et Solstice Lab permettent aux entreprises de maîtriser Power BI et d’y intégrer des données techniquement plus complexes à capter. MYPE forme les équipes à l’outil, Solstice Lab structure les données pour en maximiser l’impact. Un duo sans chevauchement, qui garantit autonomie et performance aux entreprises clientes.