Saaswedo fait évoluer sa plateforme de Technology Expense Management mytem360 pour répondre toujours mieux aux attentes de ses clients et aux nouveaux usages du marché.

Dans ce contexte, après avoir réalisé une refonte de la partie financière et de la gestion de parc de mytem360, Saaswedo complète son offre en y intégrant une nouvelle version de la commande. Ainsi, en quelques mois, l’ensemble de la solution aura bénéficié d’une refonte complète pour apporter aux utilisateurs de nouvelles fonctionnalités, de meilleures performances et une expérience utilisateur plus intuitive. Toutes les fonctionnalités sont désormais réunies au sein d’une interface simple et efficace qui permet de piloter facilement ses opérations.

Cette évolution de la gestion de commande permet notamment de bénéficier :

-D’un catalogue personnalisé composé de packs, équipements, lignes, SIM, accessoires en fonction des profils des utilisateurs,

-D’un configurateur automatique qui regroupe les commandes en fonction des fournisseurs et distributeurs,

-De nombreux champs de recherches multicritères,

-De filtres métiers dynamiques,

-De fiches détaillées pour les équipements et accessoires,

-Etc.

Dans un souci de transparence, tous les actes de gestion disponibles dans l’ancienne version ont été migrés sur la nouvelle gestion de commande. Comme pour les évolutions précédentes, avec le mode SaaS, il est possible de bénéficier de la nouvelle version sans aucun téléchargement ni aucune installation. Les accès de connexion restent donc identiques.

Christophe FORNES de Saaswedo « La nouvelle version de notre application mytem360 vient compléter les nombreuses évolutions réalisées et positionne notre solution comme une plateforme intégrée qui permet de piloter son Digital Workspace aisément depuis un point central. Intégrant tous les outils nécessaires à nos clients, cette offre est l’assurance de s’appuyer sur une application métier adaptée aux besoins de toutes les équipes en charge du pilotage des flottes IT. »