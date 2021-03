NetApp joue le « All In » Kubernetes. Après avoir annoncé la semaine dernière sa volonté d’abandonner progressivement sa solution d’hyperconvergence pour mieux se focaliser sur la plateforme Kubernetes, NetApp lance cette semaine Spot Wave pour fluidifier et smplifier le déploiement d’une infrastructure Apache Spark sur Kubernetes.

Spot Wave automatise le provisionnement, le déploiement, l’autoscaling et l’optimisation des ressources nécessaires à l’exécution d’applications Big Data s’appuyant sur Apache Spark hébergé au sein d’un cluster Kubernetes dans le cloud.

Non seulement les entreprises peuvent déployer des environnements Spark plus rapidement et plus facilement mais Spot Wave procure une infrastructure « Serverless » pour tous les développements basés sur Apache Spark. Ainsi, les entreprises peuvent se concentrer sur l’exploitation de leurs données, en sachant que Spot Wave veille à ce que leur infrastructure soit continuellement optimisée pour la disponibilité, les performances et les coûts. Spot Wave exécute des tâches Spark sur une infrastructure conteneurisée à l’aide d’un mélange intelligent d’instances ponctuelles, à la demande et réservées, permettant aux clients de réaliser jusqu’à 90% d’économies sur l’infrastructure cloud. L’autoscaling intégré ajuste dynamiquement le type et la taille des instances Spark en fonction des exigences de la charge, maximisant les performances et l’efficacité.

« Les entreprises adoptent rapidement Kubernetes pour fournir des applications cloud natives plus rapides et plus agiles, non seulement pour les services sans état mais aussi pour les applications Big Data », déclare Amiram Shachar, Vice-Président et Directeur Général de Spot by NetApp. « La nécessité pour elles d’équilibrer les coûts, les performances et la disponibilité de l’infrastructure cloud pour une efficacité optimale est complexe et prend du temps. Spot Wave et Ocean résolvent ce problème en offrant une expérience sans serveur à Spark et en veillant à ce que leur infrastructure soit continuellement optimisée. »