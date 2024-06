Nokia annonce aujourd’hui un partenariat majeur avec RENATER, le réseau national de recherche et d’enseignement en France chargé du déploiement et de la gestion de l’infrastructure du réseau national, ainsi que de certains réseaux régionaux, afin de relier les centres de recherche et d’enseignement sur le territoire français métropolitain et d’outre-mer.

Nokia déploiera sa solution Data Center Fabric à Paris, en partenariat avec IMS Networks, l’un des principaux fournisseurs français de services managés de réseaux et de cybersécurité. Ainsi, RENATER bénéficiera des dernières fonctionnalités pour améliorer la performance et la résilience de son infrastructure réseau, automatiser les opérations pour faciliter la gestion et créer de nouveaux services prêts pour l’ère de l’IA.

Ce partenariat stratégique consistera au déploiement de la solution Nokia Data Center Fabric dans les deux centres de données de RENATER. La solution DCF comprend des 7220 IXRs pour les routeurs leaf, spine et border leaf et fonctionne sur un système d’exploitation réseau (NOS) SR Linux ouvert, évolutif et résilient.

Nokia dispose d’une forte expertise en France dans le domaine des réseaux IP/MPLS pour les opérateurs et les réseaux critiques, et sa solution Data Center Fabric dispose des toutes dernières innovations technologiques couplées à des capacités avancées de data center pour simplifier les opérations complexes à même de répondre aux besoins évolutifs de RENATER.

Boris Dintrans, directeur général de RENATER, déclare: « Nous sommes très heureux de nous lancer dans cette aventure avec Nokia, une entreprise dont le nom est synonyme d’innovation, de fiabilité et, ce qui est de plus en plus important pour notre stratégie à long terme, de souveraineté numérique européenne. Cette nouvelle infrastructure Nokia Data Center Fabric ne soutiendra pas seulement la croissance de la capacité de RENATER, mais permettra également le développement de nouveaux services pour nos membres et utilisateurs, en particulier ceux qui opèrent dans l’IA et qui ont besoin de réseaux de pointe, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur des centres de données pour l’alimentation en données ».

Sacha Hilic, directeur général chez IMS Networks, ajoute: “A travers ce projet Data Center Fabric, nous apportons toute notre expertise technique réseau aux enjeux de résilience et de performance des infrastructures critiques de RENATER. Cela souligne notre engagement envers l’excellence et notre vision d’un avenir numérique plus connecté, plus sûr et plus innovant.”

Matthieu Bourguignon, Senior Vice President et responsable de l’activité Infrastructure réseau Europe chez Nokia, commente: “Nous sommes honorés de contribuer à soutenir la transition de RENATER vers le domaine en plein essor de l’IA et les promesses qu’elle représente pour les enseignants et les étudiants, partout en France. Nokia est enchanté de s’associer à IMS Networks pour déployer notre solution Data Center Fabric, qui est un pilier clé de l’évolution du marché des infrastructures réseau et des Data Centers, dédiée à la recherche, à l’éducation et aux territoires connectés.”