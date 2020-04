Cette semaine, pour notre rendez-vous l’invité de la semaine d’un format particulier, InformatiqueNews a le plaisir de recevoir Christian Duprat, Regional Vice President pour la France, le Royaume-Uni, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas chez TIBCO Software

Dans les conditions très particulières et extrêmes que nous vivons, quel est l’élément ou le point qui a retenu votre attention ?

Avant de démarrer cet entretien, j’aimerais simplement saluer le dévouement des équipes qui soignent nos malades en ce moment tragique, et la solidarité dont certains d’entre nous font preuve. Nous avons tous dans notre entourage des parents, amis ou collègues qui sont touchés par le COVID 19. L’esprit de solidarité et d’entraide collective sera indispensable pour surmonter cette épreuve collective.

Avant de parler de Tibco, pouvez-vous nous expliquer comment vous avez organisé la vie de l’entreprise ? Etes-vous passé totalement ou partiellement en télétravail ? Sur une échelle de 0 à 100, quel est votre niveau de fonctionnement ?

La santé et le bien-être de nos collaborateurs sont notre priorité depuis le début de cette crise. Nous avions déjà réduit les déplacements de nos collaborateurs depuis 4 semaines et mis en télétravail quasiment 100% de nos équipes au niveau mondial depuis 2 semaines. C’est le cas par exemple pour les équipes de TIBCO en France qui opèrent en télétravail depuis le lundi 16 mars. Cette transition s’est faite assez naturellement car tous nos collaborateurs sont équipés de smartphones et d’ordinateurs portables. La nature de nos activités et la dimension internationale de TIBCO font que nous étions déjà dotés de toutes les solutions qui facilitent le travail à distance. Je dirai donc sur échelle de 0 à 100, nous sommes à un fonctionnement de 80-90% en matière de collaboration interne. En revanche, les missions de conseil réalisées chez nos clients ont été stoppées. Nous nous sommes donc très rapidement adaptés à ces nouvelles conditions.

Pensez-vous que cette crise va changer en profondeur notre manière de travailler ? Est-ce que vous commencez à préparer l’après-crise ?

Souvenons-nous de la crise financière de 2008, certes de tout autre nature mais qui n’a pas changé fondamentalement la marche de l’économie mondiale. Je ne me lancerai donc pas aujourd’hui dans une prophétie. Il est surtout important aujourd’hui que chacun d’entre nous soutient et contribue aux actions qui permettront de contenir la pandémie et limiter les futurs effets secondaires liés à la crise économique qui s’annonce. Nous poursuivons donc le dialogue avec nos grands clients pour maintenir le niveau de service dont ils ont besoin au quotidien. Nous tentons également d’apporter des solutions à nos clients afin de leur permettre de poursuivre leurs activités et projets actuels, malgré les nouvelles contraintes financières induites par cette crise sanitaire.

Votre offre s’appuie sur trois piliers : Connect pour l’intégration des applications et des processus qui est votre activité historique, Unify pour la gouvernance des données, Predict pour l’analytics et la BI. Comment évoluent ces trois activités ? Sont-elles séparées ou sont-elles amenées pour être intégrées dans une plate-forme commune de gestion des données de bout en bout ?

En effet, notre stratégie est bien d’accompagner les entreprises autour des stratégies de valorisation de la donnée qui est aujourd’hui reconnue comme un vrai patrimoine des entreprises. Maîtriser l’exploitation de ses données devient donc un facteur de différenciation de stratégie d’entreprise.

Cette dimension patrimoniale doit être partagée et exploitée par l’ensemble de ses collaborateurs. C’est la raison pour laquelle nous avons conçu la plateforme TIBCO Connected Intelligence autour des 3 piliers que vous avez mentionnés.

Avec Connect, il s’agit de capter les données internes et externes en temps réel, et de les partager avec les différents consommateurs de l’écosystème d’une entreprise au travers d’API.

Le pilier Unify assure la bonne gouvernance des données, depuis leur accès jusqu’au partage des données de références et enfin Predict permet d’analyser et de comprendre l’information, a posteriori et en temps réel afin de soutenir la collaboration et les prises de décision.

Il s’agit donc bien d’une plateforme traitant le cycle de vie de la donnée de bout en bout. La nature agnostique de TIBCO fait que nos clients adoptent nos composants partiellement ou intégralement et restent souverains dans leur stratégie. Depuis de nombreuses années, nous les aidons à construire et renforcer leur souveraineté informatique en leur proposant des solutions ouvertes, qui s’adaptent, s’intègrent à leur systèmes existants et futurs. Ces solutions les accompagnent dans leur évolution vers le cloud, par exemple dans le cadre de migration R/3 vers SAP Hana, Salesforce.com, ou de migration sur des plateformes Amazon, Azure Google, ou IBM.

Pour chacun de ces piliers, pouvez-vous présenter une application type chez un de vos clients français ?

Pillier Connect : Pour illustrer le pilier Connect qui répond aux enjeux de connectivité et de partage des informations au sein de l’écosystème de l’entreprise, nous accompagnons de grands groupe comme Sanofi depuis des années autour de leur programme SAP ainsi que dans leur migration vers S/4 HANA.

En matière d’API qui est aussi une technologie d’intégration, TIBCO Mashery est la plateforme supportant la stratégie de transformation digitale de grands groupes tels qu’Air France-KLM ou Chèques Déjeuner.

Pillier Unify : Quant au data management, nous sommes le leader sur le marché français avec plus de 70 clients. L’une des plus grandes banques de la zone euro, BNP Paribas a déployé plus de 14 projets de gestion de données sur TIBCO EBX, couvrant à la fois des initiatives au niveau du groupe mais également des métiers B2B et B2C. Ces projets mono ou multi-domaines ont démarré en 2007 et sont aujourd’hui pilotés par un centre de compétences TIBCO EBX.

Une grande Banque de détail en Belgique gérant plus de 3, millions de clients est en train de déployer la solution TIBCO de virtualisation des données afin d’enrichir l’expérience de leurs clients. Notre solution leur permettra de fédérer l’ensemble des données clients distribuées aujourd’hui dans un très grand nombre d’applications, sans avoir à recréer de nouveaux “silos”. Les données actuelles étant très distribuées dans de multiples solutions et de nombreux départements, il est devenu très difficile d’analyser les comportements des clients au travers des différents canaux en temps réel. Au travers du déploiement de notre plateforme de “virtualisation/fédération des données” notre client pourra pouvoir adapter plus rapidement ses offres et dans des délais plus rapides afin de maximiser la satisfaction de ses clients.

L’un de nos grands utilisateurs français de la plateforme TIBCO Spotfire est le groupe Renault. En 2014, conscient que ses outils décisionnels historiques ne répondaient plus à l’évolution de ses besoins, Renault recherchait une solution agile, facile à déployer sur l’ensemble des métiers du groupe. En mettant en œuvre TIBCO Spotfire, le groupe a conféré l’autonomie et l’agilité recherchées aux métiers. Ce sont aujourd’hui plus de 14.000 utilisateurs au travers de 160 projets déployés dont les analyses menées depuis le data lake du groupe.

Votre propre offre évolue vers le cloud et elle aide aussi vos clients a évoluer vers le cloud ? Comment gérez-vous cette double problématique ?

Il ne s’agit pas d’une double problématique mais de la même. Que ce soit autour de l’intégration ou de l’analytique, nos offres sont à la fois disponibles on-premises ou sur le cloud. Nos clients peuvent donc choisir d’utiliser nos solutions sur leur plateforme cloud reposant sur AWS (Amazon), Microsoft Azure, Google ou IBM. Nous leur fournissons aussi nos solutions sous la forme de services clés en mains au travers de notre plateforme TIBCO Cloud.

Les API et les containers jouent un rôle de plus en plus important dans vos offres. Pouvez-vous expliquer ces évolutions ?

En effet, notre offre Connect permet de développer des solutions d’intégration hybrides.

TIBCO Cloud Integration permet ainsi à l’aide d’un concepteur de flux graphique sur navigateur, ou d’outils de développement de :

créer des flux d’intégration hybrides pour connecter des applications on-premises et Cloud,

développer des microservices et des applications “Edge / IoT” ,

gérer et gouverner les API,

déployer sur site (on premise) ou sur le cloud au travers de protocoles standards tels que les containers.

TIBCO a été nommé parmi les leaders du Magic Quadrant de Gartner dédié aux plateformes de data science et de machine learning. Pouvez-vous nous donner une ou deux applications que vous avez réalisées à l’aide de ces outils avec des clients français ?

De nombreux laboratoires de recherche et de production pharmaceutique utilisent Predict, basé sur TIBCO Spotfire, comme plateforme globale pour la recherche et la mise au point de médicaments, et pour le contrôle et l’amélioration continue de la qualité. Dans un contexte fortement réglementé, nos solutions permettent aux laboratoires pharmaceutiques d’automatiser leurs applications analytiques et décisionnelles en offrant une gestion centralisée et automatisée des requêtes, analyses, rapports et tableaux de bord.

Ainsi, un leader mondial de l’industrie pharmaceutique réduit ses coûts de production améliore son efficacité opérationnelle avec l’usage de Predict. Ce laboratoire – confronté à un ensemble complexe, hétérogène et structurellement croissant de systèmes de gestion des données dans ses usines – utilise TIBCO Data Science pour le contrôle de la qualité, le suivi des processus de fabrication et la traçabilité des lots.

Lors du rachat de l’éditeur français Orchestra Networks spécialisé en data management en décembre 2018, Matt Quinn, VP exécutif avait indiqué que ce rachat est très important pour nous, car il nous aide à atteindre notre objectif consistant à créer la plateforme n°1 pour l’entreprise digitale et à répondre aux besoins de nos clients en matière de Master Data et de Data Asset Management. Est-ce que vous pouvez expliquer et où en êtes-vous dans l’intégration des solutions d’Orchestra ?

Unify, l’offre de gouvernance de la données, est le 3ème pilier de la plateforme TIBCO Connected Intelligence. Christophe Barriolade, fondateur d’Orchestra Networks, préside cette activité au niveau mondial chez TIBCO. Cette activité est extrêmement dynamique commercialement et nous enregistrons encore une forte croissance en Europe comme dans le reste du monde.

Cette activité s’enrichit dans quelques semaines (fin avril 2020) d’une solution de gestion des métadonnées, TIBCO Cloud Metadata. Cette offre SaaS alliant des fonctionnalités de gouvernance et de gestion de catalogues de données, permettra à ses utilisateurs de gérer leurs données efficacement dans le cadre de leurs activités opérationnelles, d’analyses et de conformité. La gestion des métadonnées permet de capter les moindres détails concernant la structure des données de l’entreprise, leur utilisation ainsi que leur impact au sein de l’organisation. TIBCO Cloud Metadata propose un grand nombre de fonctionnalités intégrées : data lineage, glossaire métier, dictionnaire de données, workflows de gouvernance, catalogue de données en libre-service.

Pour déployer une offre technique comme la vôtre, quels sont vos grands partenaires ESN et comment fonctionnez-vous avec elles ?

En complément d’un réseau de partenaires très spécialisés sur nos solutions, nos grands clients français sont également accompagnés par les grands intégrateurs leaders du marché que sont Atos, CGI, Capgemini, Accenture ou Infosys.