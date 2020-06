Le groupe Tessi annonce la nomination de Pablo Castro Ubal au poste de Directeur général Latam. Il sera en charge de piloter la stratégie de croissance du groupe en amérique latine, et notamment en Colombie et au Chili où Tessi est solidement implanté. Dans le cadre de sa mission, il devra notamment accélérer le développement du groupe sur la région Latam, faire évoluer les équipes qui lui sont rattachées, tisser des alliances locales et veiller à promouvoir et diffuser l’ensemble des domaines d’expertise de Tessi auprès des grands donneurs d’ordres. Pour mener à bien sa mission, Pablo Castro Ubal peut s’appuyer sur une forte expertise professionnelle acquise auprès de sociétés et d’organisations internationales de référence à l’image de Banco Santander, immobiliaria Aconcagua ou encore dernièrement MetLife où il occupait précédemment le poste de Gerente Hipotecario.