La plateforme Nutanix est conçue comme un véritable Lego. Son cœur hyperconvergé (AHV+AOS), à la fois intelligent, ultra-réparti et performant, sert de fondation à toutes sortes de services d’infrastructures qui étendent le potentiel de la plateforme tout en profitant des atouts fournis par cette intelligence hyperconvergée répartie sous-jacente. Le tout avec une simplicité d’utilisation extrême (grâce à la console de pilotage Prism) et une philosophie ‘Infrastructure as Code’ proposant un jeu d’API cohérent et complet.

C’est ainsi que bien avant VMware, Nutanix a pu incorporer Kubernetes (Nutanix Karbon) ou encore du stockage fichier (Nutanix Files), du stockage secondaire (Nutanix Mine) et du stockage Objet (Nutanix Object) au cœur même de sa plateforme de cloud privé/hybride Nutanix Enterprise Cloud. En s’appuyant sur la souplesse de sa couche de stockage réparti AOS (Acropolis), Nutanix permet ainsi aux entreprises d’héberger VMs, stockage blocs/volumes, fichiers et objets sur une même plateforme sans avoir à gérer des baies multiples pour répondre à chaque besoin. Ce qui permet de mieux exploiter les ressources disponibles, réduire les coûts, rationaliser et simplifier la gestion. D’autant que chaque service hérite automatiquement des qualités de la plateforme sous-jacente : résilience, évolutivité transparente par scale-out, sécurité, réduction des données et haute disponibilité.

L’éditeur lance cette semaine la version 2.0 de Nutanix Objects (autrefois dénommé Nutanix Buckets), sa brique de stockage objet aux API compatibles S3. Optimisée pour les charges de travail Big Data mixant des volumes toujours plus vastes de données non structurées, cette version 2.0 lève les limitations de la première version. L’amélioration la plus importante est la capacité d’étendre le stockage objet à travers plusieurs clusters Nutanix, afin de briser les silos et travailler à très grande échelle. Selon Greg Smith, VP of Product Marketing chez Nutanix, « la suppression des frontières entre les clusters permet aux équipes d’exploiter un seul namespace sur plusieurs clusters Nutanix, gérés à partir d’une seule console. Cela permet aux équipes informatiques de tirer profit de la capacité de stockage sous-utilisée n’importe où dans leur environnement Nutanix pour améliorer le rendement de leur infrastructure. »

Nutanix Objects 2.0 tire également profit des dernières évolutions d’AOS et prend désormais en charge des nœuds d’une capacité de stockage pouvant atteindre 240 To. Cela permet de stocker des espaces objets de plusieurs pétaoctets sur un seul cluster Nutanix.

Autre nouveauté de Nutanix Objects 2.0, l’apparition d’une très attendue fonctionnalité WORM (Write Once Read Many), essentielle à la gestion de l’archivage (l’un des domaines de prédilection du stockage objet), qui permet de verrouiller définitivement un contenu pour répondre à diverses exigences réglementaires et de conformité.

Autre nouveauté, Nutanix Objects 2.0 est désormais certifié par Splunk comme étant conforme à SmartStore, ce qui permet aux clients de gérer simplement et de manière transparente la croissance de leurs bases Splunk avec Nutanix Objects.

« La transformation numérique nécessite un stockage web-scale pour les charges de travail des entreprises et le stockage d’objets devient la référence pour les applications de données de nouvelle génération et de grande taille », rappelle Amita Potnis, research director dans l’équipe stockage d’IDC. « Nutanix est connu pour la flexibilité et la simplicité. La prise en charge de plusieurs clusters et la certification de Splunk SmartStore avec Nutanix Objects permettront une mise à l’échelle massive au juste prix et avec des performances que ces charges de travail exigent ».

