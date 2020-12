Nutanix annonce des évolutions de ses services Objects et Files pour simplifier la mise en œuvre de scénarios hybrides allant chercher des espaces de stockage supplémentaires dans le cloud…

Nutanix a officialisé cet été son offre « Nutanix Clusters » sur Azure et sur AWS. La solution permet d’héberger des clusters Nutanix dans AWS ou Azure et de les unifier via Prism Central avec leurs clusters Nutanix internes.

Aujourd’hui, Nutanix veut encore étendre les scénarios hybrides autour de sa plateforme et annonce de nouvelles fonctionnalités de stockage objet hybride pour « Nutanix Objects » et de stockage NAS hybride pour « Nutanix Files ».

L’idée consiste à permettre aux entreprises d’aller aisément chercher des espaces de stockage supplémentaires dans le cloud en s’appuyant sur Nutanix et son interface Prism pour simplifier la gestion des données et optimiser les coûts.

« Les équipes informatiques du monde entier évoluent rapidement vers des environnements hybrides. Elles recherchent des solutions technologiques pour les accompagner dans cette transition et pour les aider à gérer de façon unifiée des technologies disparates » explique Rajiv Mirani, CTO de Nutanix. « Pour cela, nous avons récemment étendu notre logiciel d’infrastructure hyperconvergée au cloud public avec le lancement de Nutanix Clusters. L’accent est maintenant mis sur le renforcement de la plateforme globale, notamment en fournissant une infrastructure de stockage facile à utiliser et évolutive déployable dans les différents environnements de cloud computing ».

Ainsi, les entreprises peuvent désormais déplacer leurs données stockées sur « Nutanix Objects » dans n’importe quel cloud S3.

Autrement dit, Nutanix Objects s’enrichit d’une véritable gestion du « tiering » dans le cloud facilitant un déplacement automatique des données objets les plus froides vers un archivage longue durée dans tout stockage objet cloud compatible S3.

Cette hiérarchisation des données objets offre une gestion simplifiée du cycle de vie des données à travers les différents clouds tout en conservant la même souplesse de contrôle et la même visibilité qu’un stockage « on premises » : les métadonnées restent en effet stockées sur l’infrastructure Nutanix Objects interne facilitant et accélérant recherches et extractions.

La nouvelle version de Nutanix Files s’appuie sur Nutanix Clusters (disponible sur AWS et prochainement Azure) pour procurer une solution de stockage de fichiers vraiment hybride.

Les entreprises peuvent donc aisément étendre leur stockage de fichiers vers le cloud à moindre coût.

Nutanix Files leur procure une expérience unifiée avec une interface d’administration unique que les fichiers soient stockés dans leur datacenter, sur des sites distants ou sur le cloud.

Parallèlement Nutanix Objects et Nutanix Files proposent désormais des capacités de reprise après sinistre améliorées avec un RPO (objectif de point de récupération) fortement réduit et l’assurance qu’une copie viable des données est toujours disponible dans les datacenters de l’entreprise comme dans le cloud. Objects offre désormais une réplication en continu (avec un RPO de quelques secondes) qui ne manquera pas de séduire les entreprises dont les charges de travail containerisées utilisent des solutions S3 en stockage primaire. De son côté, Files garantit désormais un RPO minimal d’une minute, contre une heure auparavant, améliorant drastiquement la continuité des services NFS et SMB en cas de sinistre.

Peu à peu la vision d’un cloud hybride transparent pour les utilisateurs prend forme chez Nutanix. Toutes les briques clés sont désormais en place.