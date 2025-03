NXO, partenaire de proximité dans la conception et l’infogérance d’infrastructures sécurisées et de cloud souverain, confirme son dynamisme sur un marché fortement concurrentiel en annonçant un chiffre d’affaires de 330 millions contre 313 millions en 2023. Ce faisant, l’ESN démontre une nouvelle fois sa capacité à occuper une place de premier rang sur son marché et à accompagner ses clients dans l’évolution de leur SI et de leurs infrastructures IT.

Réunissant 1 200 collaborateurs, NXO se positionne depuis des années comme un partenaire de confiance pour plus de 10 000 clients évoluant dans l’ensemble des secteurs (privé et public). À la pointe de l’innovation, la société connait une très forte traction de ses activités et notamment sur ses expertises cloud, services managés, convergence IT-OT et cybersécurité.

Un développement soutenu porté par l’innovation

Sur les douze derniers mois, NXO a su mener à bien des projets d’envergure et innovants grâce à son expertise reconnue dans l’automatisation de réseaux majeurs au travers du NetDevOps (ex : EDF projet Rodin).

Son service SOC (Security Operations Center) a aussi connu une accélération avec de nouveaux clients significatifs, liés notamment au renforcement de l’offre via l’intégration d’un SOAR (Security Orchestration, Automation and Response).

En 2024, le groupe a renforcé ses effectifs en recrutant 30 nouveaux experts. Il a également affirmé son rôle de premier plan en matière d’emploi avec des programmes dédiés aux jeunes diplômés, notamment via les contrats de qualification et l’apprentissage. Par ailleurs, il a mis en place un dispositif POEI favorisant la remise à l’emploi. Ce dispositif a permis de former et de recruter en CDI des nouveaux experts pour ses centres de services en ligne.

Des perspectives encourageantes pour 2025

D’ores et déjà, malgré un contexte économique tendu, NXO planifie un nouveau développement de ses activités qui lui permettra de poursuivre sa transformation et de passer d’un positionnement d’intégrateur à intégrateur infogéreur. Le groupe pourra ainsi conforter sa place de leader de la collaboration en France, devenir un acteur de référence de la gestion des infrastructures multicloud sécurisées et enfin infogérer et opérer à grandes échelle des infrastructures de nouvelle génération. Pour soutenir son développement, le groupe continuera également d’étoffer ses équipes sur les prochains mois.

Nathalie Magand, Directrice Générale de NXO, « La croissance soutenue de nos résultats reflète l’excellence de nos équipes, qui accompagnent chaque jour nos clients dans le déploiement de projets IT complexes et stratégiques. Cette année, nous poursuivons nos investissements pour élargir notre offre, renforcer nos partenariats et développer de nouveaux services autour de la gestion des actifs et des offres cloud. Nous nous devons d’anticiper les défis technologiques, de concevoir des solutions industrielles performantes et d’accroître notre avantage concurrentiel. »