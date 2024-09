NXO renforce son positionnement et son offre de services pour mieux adresser les attentes et défis de ses clients en matière d’infrastructures cloud et de services autour des plateformes multicloud.

Ceci passe par la modernisation et la simplification de ses offres de services managés permettant d’apporter un service clair et homogène quel que soit les modèles choisis par le client (clouds publics, privés ou hybrides). Cette modernisation est accompagnée d’une refonte complète de sa plateforme d’infrastructures cloud.

Renforcement de la plateforme d’infrastructure

Avec une refonte totale du socle technique, NXO propose une infrastructure d’hébergement hautement redondante localisée dans deux DataCenters en région parisienne. L’infrastructure et le service sont certifiés ISO 27001. Toutes les solutions techniques sont déployées, maintenues et supervisées par les équipes NXO. Ceci garanti à ses clients l’hébergement de leurs applications dans des environnement maîtrisés et sécurisés.

Développement d’une offre de services managés multicloud

L’offre de services managés multicloud développée par NXO est homogène quels que soient les environnements de ses clients : en entreprise ou cloud. Elle bénéficie d’engagement de services forts et peut être proposée en 24/24 7/7. Le catalogue de services permet une couverture complète des besoins, tout en apportant une prédictibilité des coûts pour ses clients. Ce service est délivré à 100% par des experts NXO expérimentés avec les plus hauts niveaux de certification. Ceci permet une maîtrise complète de la chaîne de services auprès de ses clients.

« Notre service répond à la demande de nos clients de disposer d’un modèle d’offre Muti Cloud lisible et prédictible, avec la capacité à proposer une plateforme hautement disponible et sécurisée, associée à des services de proximité. Ce modèle, déjà commercialisé avec succès dans une autre filiale du groupe, s’appuie sur le double positionnement opérateur intégrateur de NXO. Il permet ainsi de répondre aux exigences de nos clients au travers d’un modèle qui garantit engagements de services forts et relation personnalisée.» Yannick Trividic, Directeur activités Cloud, NXO.