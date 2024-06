NXO, partenaire de proximité dans la conception et l’infogérance d’infrastructures sécurisées et de cloud souverain, propose 30 contrats d’apprentissage dans ses agences. Cette annonce de grande ampleur s’inscrit dans le cadre de la gouvernance RH du groupe qui vise à intégrer dans ses équipes des étudiants et apprentis désireux de s’investir sur des projets IT à forte valeur ajoutée.

Réunissant 1 240 collaborateurs dans 36 agences, NXO se positionne depuis des années comme un partenaire de confiance pour près de 10 000 clients évoluant dans l’ensemble des secteurs (privé et public). À la pointe de l’innovation, la société connait une très forte traction de ses activités et ambitionne de renforcer ses expertises Cloud, services managés et cybersécurité.

Ce solide positionnement permet au groupe de connaitre chaque année une croissance régulière et de s’entourer en continu de nouveaux experts pour accompagner son développement. En complément de ces recrutements de profils chevronnés, le groupe souhaite aussi donner une chance aux apprentis qui pourront rejoindre ses différents départements pour y intégrer de précieux savoir-faire. Une fois leur cursus étudiant et d’apprentissage terminé, les plus motivés pourront se voir proposer des postes en CDI (en moyenne 20 alternants sont embauchés chaque année). La pertinence de ce modèle a permis à de nombreux collaborateurs issus de l’alternance de devenir des managers chez NXO.

Il s’agit donc d’une formidable opportunité de débuter sa carrière professionnelle au sein d’une structure leader sur son marché et reconnue pour la qualité de ses réalisations.

Dès leur arrivée, les alternants bénéficieront d’un socle de formation commun. De plus, chaque alternant pourra s’appuyer sur un tuteur qui l’accompagnera dans sa montée en compétence. L’objectif étant de les considérer rapidement comme des collaborateurs à part entière.

Les contrats d’apprentissage proposés aux étudiants Bac+3 et Bac+5 sont ouverts dans les départements :

– Techniques, IT

– Administratifs et fonctions supports

– Commerce

Pour plus d’information et pour postuler, rendez-vous sur : https://www.welcometothejungle.com/fr/companies/nxo-france/jobs

Eric Vergely, DRH Métier Services chez NXO France « L’emploi est un axe central de notre gouvernance. Nous investissons chaque année des ressources importantes pour nous entourer de plusieurs centaines de talents. L’alternance est une composante importante de notre plan de recrutement et nous permet d’intégrer à nos équipes des jeunes motivés et passionnés qui pourront vivre une expérience professionnelle enrichissante. Actuellement 70 alternants travaillent chez NXO. À travers cette annonce, nous étoffons également notre politique RSE qui consiste à avoir un impact positif sur l’ensemble de nos actions, dont le volet emploi. »