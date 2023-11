NXO, partenaire de proximité dans la conception et l’infogérance d’infrastructures sécurisées et de cloud souverain, annonce un plan de recrutement de grande envergure pour accompagner son développement ces prochaines années et renforcer ses différents pôles d’expertise.

Réunissant 1250 collaborateurs dans 39 agences et réalisant près de 300 millions d’euros de chiffre d’affaires, NXO se positionne depuis des années comme un partenaire de confiance pour plus de 10 000 clients évoluant dans l’ensemble des secteurs (privé et public). À la pointe de l’innovation, la société connait une très forte traction de ses activités et ambitionne de renforcer ses expertises Cloud, services managés et cybersécurité. C’est dans ce contexte que NXO souhaite accueillir de nouveaux talents pour l’accompagner dans la mise en œuvre de son nouveau plan stratégique.

L’excellence opérationnelle au service du développement du groupe

En rejoignant les équipes de NXO, les futurs collaborateurs vont pouvoir intégrer des pôles d’expertises reconnus pour leur savoir-faire. De fait, les nouveaux talents pourront évoluer dans une organisation qui positionne les valeurs de performance, de qualité de service, de partage d’expérience et d’engagement.

NXO met également un point d’honneur à faire grandir ses équipes, notamment au travers de programmes de formation, et permet à ses talents d’évoluer rapidement. Il s’agit d’un réel différentiateur sur un marché où peu d’acteurs ont la capacité de répondre à une telle promesse.

Au-delà du recrutement d’experts confirmés, NXO souhaite également s’entourer de jeunes diplômés et a mis en place un vaste dispositif pour accueillir des alternants dans ses équipes.

Présentation de quelques opportunités proposées chez NXO :

– Ingénieurs infrastructures

– Experts réseaux

– Chargé(e) de relation clients

– Ingénieur commercial

– Responsable opérationnel de comptes

– Chef de projets

L’ensemble des postes ouverts et une présentation des valeurs de l’entreprise sont disponibles ici : https://www.welcometothejungle.com/fr/companies/nxo-france/jobs

David Sampoux, Directeur des Ressources Humaines de NXO « Nous entourer de talents enthousiastes, passionnés et qui souhaitent travailler à nos côtés sur le long terme est une priorité pour notre groupe. Nous allons investir massivement pour faire évoluer notre gouvernance RH, renforcer l’attractivité de notre marque employeur et déployer de nouvelles ressources à destination de nos équipes. En intégrant NXO, nos futurs talents bénéficient de l’assurance d’évoluer dans une structure en croissance continue et qui leur permettra de s’épanouir en vivant une expérience professionnelle unique.