L’éditeur Ascensio System, éditeur de la suite bureautique ONLYOFFICE, joue la carte de l’innovation en proposant de nouvelles ressources et conditions à ses partenaires distributeurs.

Des conditions spéciales jusqu’à la fin de l’année

Jusqu’à la fin décembre, ONLYOFFICE propose des avantages supplémentaires aux nouveaux revendeurs et affiliés, notamment 30 % de réduction pour l’achat des solutions proposées au catalogue et des commissions versées plus importantes pour les contrats signés par les revendeurs. Mais ce n’est pas tout, un accompagnement commercial et promotionnel dédié sera aussi proposé avec notamment la mise en œuvre de campagnes marketing digitales sur de nombreux canaux. Au niveau de la formation, un accès gratuit à des sessions fait également partie de cette opération spéciale. Enfin, à l’occasion d’événements organisés par ONLYOFFICE, l’éditeur proposera des sessions de présentation de ses nouveaux partenaires.

Se positionner sur un marché en croissance

Concrètement, l’éditeur a fait évoluer son programme partenaires autour de ses deux offres phares ONLYOFFICE Docset ONLYOFFICE Workspace. Les partenaires pourront alors accéder à de nouvelles opportunités en fournissant des solutions à la demande pour la collaboration et la productivité des entreprises. Le nouveau programme de partenariat permet de créer toujours plus de liens entre l’éditeur et son réseau de partenaires, de bénéficier de services de support tendus et d’être rapidement opérationnels.

Galina Goduhina, la directrice des ventes chez ONLYOFFICE chez ONLYOFFICE « Grâce à notre réseau de revendeurs et d’affiliés, nous bénéficions d’une communauté de plus de 7 millions d’utilisateurs. À l’automne 2021, ONLYOFFICE a reçu le prix d’Or dans la catégorie « Partage de fichiers et collaboration » lors des Cloud Computing Insider Awards. Nous offrons donc à notre réseau de partenaires la possibilité de distribuer des solutions unanimement reconnues pour leur performance. Distribuer ONLYOFFICE permet enfin de proposer des solutions conformes aux lois sur le Cloud, de s’appuyer sur des architectures de service intelligentes, de bénéficier d’un support de haute qualité et d’une réelle proximité avec l’éditeur. »

Pour plus d’information, rendez-vous sur https://www.onlyoffice.com/blog/fr/2021/11/programme-de-partenariat/