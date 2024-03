« Nous avons le privilège de travailler en partenariat avec ITS Ibelem depuis plusieurs années. Initialement à la recherche d’une solution française, avec des interlocuteurs nationaux, pour la gestion efficace de notre flotte d’iPad, nous avons trouvé en PushManager la réponse à nos besoins. » Stéphane P, Informaticien, Blanche de Castille

Depuis 2014, ITS Ibelem et l’établissement Blanche de Castille ont construit une relation de partenariat solide, caractérisée par la confiance mutuelle et une collaboration continue. Cette alliance a permis à ITS Ibelem de saisir pleinement les besoins spécifiques de Blanche de Castille et d’élaborer des solutions sur mesure pour y répondre.

Situé au Chesnay-Rocquencourt, dans le diocèse de Versailles, l’établissement Blanche de Castille accueille 2400 élèves et étudiants répartis sur deux sites. Proposant une gamme complète de programmes éducatifs, de l’école au post-bac, Blanche de Castille incarne une approche dynamique de l’enseignement, favorisant le développement personnel et intellectuel de ses apprenants.

Grâce à la solution PushManager d’ITS Ibelem, Blanche de Castille se modernise et gère avec succès leur parc de plus de 1000 iPads.

L’établissement Blanche de Castille a pour objectif principal de gérer une flotte d’iPads dans le cadre d’une initiative visant à moderniser les méthodes d’enseignement et à intégrer les technologies numériques dans les salles de classe. Cette transition s’inscrit dans une démarche plus large visant à améliorer l’expérience d’apprentissage des élèves et à faciliter le travail des enseignants.

Le principal défi consiste à garantir la sécurité des données tout en offrant une expérience utilisateur fluide, en particulier pour les élèves et les enseignants peu familiers avec les technologies informatiques. Chaque année, nous récupérons les iPads pour les ré-enrôler, assurant ainsi une gestion optimale de leur parc.

Il était essentiel que la solution mise en place soit facile à gérer au quotidien pour favoriser une adoption rapide et efficace de la technologie par l’ensemble de la communauté scolaire.

C’est pourquoi le choix de PushManager s’est imposé en raison de sa réputation de solution fiable, offrant des fonctionnalités avancées de gestion des appareils mobiles ainsi qu’une interface utilisateur intuitive.

L’établissement Blanche de Castille recherche avant tout une solution française souveraine avec un support local pour la gestion de leur flotte, afin d’éviter les complications liées à un support délocalisé. Ils ont rapidement trouvé satisfaction avec ITS Ibelem parmi les quelques sociétés consultées.

Actuellement, deux informaticiens gèrent la solution PushManager, qui s’est avérée être un outil fluide et familier dans leur environnement professionnel. Aujourd’hui, PushManager est devenu un outil essentiel, aussi familier que l’utilisation de certains outils du quotidien.

« Nous recherchions un outil souverain facile à utiliser et doté d’un support français. PushManager répond pleinement à nos besoins en nous permettant de gérer aisément l’intégralité de notre flotte d’Ipad. » Stéphane P, Informaticien, Blanche de Castille

PushManager assure la sécurité des données

Dans le contexte scolaire, la sécurité des appareils utilisés par les élèves est une préoccupation majeure. Cela nécessite une solution capable de sécuriser les appareils et de protéger les données des élèves contre tout accès non autorisé ou toute violation de la confidentialité.

La nécessité de conformité aux réglementations en matière de protection des données rend d’autant plus importante le choix d’une solution fiable et sécurisée. PushManager répond à ces exigences en offrant des fonctionnalités avancées de sécurité, telles que la gestion des politiques de sécurité, le contrôle d’accès et le cryptage des données. Cela permet de garantir que les données sensibles des élèves sont protégées en tout temps, conformément aux normes de sécurité les plus strictes.

Réactivité et support client

L’équipe de support de PushManager est vivement saluée pour sa réactivité et son efficacité dans la résolution des problèmes. Les utilisateurs témoignent d’une communication fluide avec l’équipe de support, ce qui facilite la résolution rapide des problèmes rencontrés.

Grâce à un support client de qualité, les utilisateurs peuvent compter sur une assistance professionnelle et personnalisée en cas de besoin. L’équipe de support de PushManager est disponible pour fournir des conseils et des solutions à tout moment, ce qui permet aux utilisateurs de bénéficier d’une expérience utilisateur optimale et de tirer le meilleur parti de la solution.

En fin de compte, cette réactivité et ce support client efficace contribuent à renforcer la confiance des utilisateurs dans la solution et à garantir son bon fonctionnement à long terme.

« Pour chaque niveau de questions, il y a une réponse adaptée. L’équipe de support de PushManager est réactive et efficace dans la résolution des problèmes.» Stéphane P, Informaticien, Blanche de Castille