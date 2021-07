A l’occasion de la Journée de la sécurité IT organisée par nos confrères du magazine IT For Business le mardi 6 juillet, notre journaliste Thomas Pagbé accueillait de nombreux invités, notamment Hippolyte Fouque de la société Darktrace. Cet entretien fut l’occasion de revenir sur les dernières tendances en matière de protection du poste de travail.

A l’heure où les attaques notamment de type ransomwares fleurissent, ce dernier reste plus que jamais un vecteur de vulnérabilité. Parmi les nombreuses solutions proposées comme l’IA, le VPN, le Zéro Trust,… Qui fait quoi et quelle stratégie adopter ?

Nous vous proposons de retrouver les meilleurs extraits de cet échange dans la vidéo ci-dessous.