Pour remplacer les moyens de transmission actuels utilisés par les services de sécurité et de secours, l’Etat souhaite la mise en place d’un nouveau réseau radio « souverain », 4G et 5G. Il sera déployé progressivement et devrait être totalement opérationnel en 2024.

Protéger et secourir la population, lors de situations de crise comme pour faire face aux menaces et accidents du quotidien (agressions, accidents de la route, incendies …) est l’une des missions prioritaires de l’Etat. Après quelques couacs ces dernières années, il est apparu urgent de moderniser le réseau radio utilisé par la police, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers et les SAMU. Les réseaux Rubis et INPT actuels sont vieux de plus de 30 ans voire 40 pour Rubis. C’est pourquoi le Ministère de l’intérieur avait lancé l’appel d’offres « Réseau Radio du Futur » – RRF – en 2021.

La réalisation du réseau a été confiée à un consortium formé d’Orange, Bouygues Telecom, Airbus, Capgemini et Atos. Chacun intervenant sur des « Lots » différents.

OBS a été retenu pour être le premier opérateur en charge du réseau. Ce réseau de communication très haut débit sera partagé par l’ensemble des acteurs de la sécurité, du secours et de la gestion de crise. Il leur permettra de bénéficier de toutes ses possibilités : appels vidéo, partage de position en direct, partage de documents en temps réel …

Orange utilisera la connectivité mobile de son réseau pour permettre à l’ensemble des utilisateurs de communiquer. Outre les nouvelles fonctionnalités, l’objectif est aussi de remplacer ou d’améliorer la couverture mobile de certaines zones géographiques du territoire.

Le Ministère de l’intérieur va investir 700 millions d’euros dans le projet. La construction du réseau a en réalité déjà démarré cet automne. Les tests d’une première version du RRF s’étendront sur une période de 19 mois, afin de valider la robustesse technique de la solution et son appropriation par les futurs utilisateurs. OBS conduira ces expérimentations avec les services de l’État. A partir de 2024, le RRF devrait être opérationnel et devenir l’épine dorsale des communications pour les services concernés.

L’opérateur s’est félicité du choix de l’État qui « prouve ainsi sa capacité à gérer le déploiement d’un projet à grande échelle et à en assurer la connectivité performante très haut débit et sécurisée sur l’ensemble du territoire ».

Apparemment, Bouygues Telecom jouera le rôle d’opérateur « secondaire ». Ce dernier indique qu’il « fournira le service de couverture radioélectrique haut débit 4G puis 5G sur le territoire métropolitain et développera de nouvelles fonctionnalités basées sur des mécanismes de priorisation et de préemption des utilisateurs du RRF ».

Le « Lot 2 » sera piloté par Airbus et Capgemini, le « Lot 3 » par Atos.

