Dunlop Protective Footwear, le fabricant mondial de chaussures de sécurité s’appuie sur OroCommerce, la plateforme e-commerce conçue nativement pour le B2B pour soutenir sa croissance et servir ses clients.

Oro, le pionnier du e-commerce avec OroCommerce, la première plateforme de e-commerce B2B Open Source, est heureux d’avoir été primé aux Manufacturing Leadership Awards. Oro a reçu le prix du Partenaire Technologique en reconnaissance de son succès sur le projet de Dunlop Protective Footwear, le fabricant mondial de chaussures de sécurité qui a également remporté un prix dans la catégorie Écosystèmes Collaboratifs.

Le prix du Partenaire Technologique reconnaît le rôle clé d’Oro dans le déploiement de la nouvelle plateforme de vente « Always Dunlop » qui fait partie d’une initiative de digitalisation à l’échelle de l’entreprise visant à remplacer les processus manuels et sujets aux erreurs par une solution de e-commerce B2B de pointe.

Les technologies d’Oro et son engagement envers le service client ont permis à Dunlop Protective Footwear de lancer une boutique en ligne destinée aux consommateurs dans 12 pays en seulement 10 semaines, et de mener à bien l’ensemble de son projet de digitalisation en 20 semaines seulement, du début à la fin.

Le projet, qui a été géré entièrement à distance, a permis à Dunlop Protective Footwear de surmonter les pénuries de main-d’œuvre, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les problèmes liés à la pandémie, et d’optimiser les performances de sa base de clients et de s’étendre simultanément à de nouveaux secteurs et à de nouvelles zones géographiques.

Les outils et flux de travail automatisés d’Oro ont également permis à Dunlop Protective Footwear d’accroître son efficacité, de réduire ses coûts et d’améliorer l’expérience client. Dunlop se prépare maintenant à lancer « Always Dunlop » dans la région EMEA.

Les principaux avantages du projet sont les suivants :

Une multiplication par 3,5 du nombre de visites mensuelles après le lancement de la plateforme.

Une augmentation de 10,5 points de pourcentage des conversions, de 26% à 36,5%.

Une augmentation de 10% de la valeur moyenne des commandes, entraînant une forte hausse des revenus

Un taux d’adoption du libre-service de 41%, soit 11 points de plus que prévu.

L’efficacité accrue a également permis à Dunlop de réaffecter ses employés à d’autres projets au lieu d’aider manuellement les clients à passer leurs commandes.

Lorsque nous avons créé « Always Dunlop », nous savions que nous avions besoin d’un partenaire technologique qui comprenait vraiment les problématiques du B2B et Oro a répondu exactement à nos attentes », a déclaré Sander van Duijn, directeur de MarTech chez Dunlop Protective Footwear.

« L’équipe d’Oro a travaillé en étroite collaboration avec nous pour donner vie à notre vision et pour déployer une solution de e-commerce B2B mondiale dans un délai remarquablement court. Ce projet a changé la donne pour notre équipe et pour nos clients, et il sera au cœur de notre expansion continue dans les mois et les années à venir. »

« C’est merveilleux de voir le projet innovant de Dunlop reconnu par un prix de l’écosystème collaboratif – c’est un témoignage de leur imagination et de leur exécution, et aussi une validation de notre propre mission de créer un écosystème où les entreprises B2B peuvent prospérer », a déclaré Yoav Kutner, PDG de Oro.

« Ici, chez Oro, nous nous engageons à travailler avec nos clients et à leur permettre de renforcer les relations avec leurs propres employés, clients et partenaires pour développer leurs propres écosystèmes. Nous ne pourrions être plus fiers de voir notre partenariat avec Dunlop reconnu par le Manufacturing Leadership Council. »

Le jury des Manufacturing Leadership Awards est composé d’experts industriels de premier plan et de chefs d’entreprise du Forum économique mondial, de Johnson and Johnson, de Dow, de General Motors, etc.