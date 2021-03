Les fonctionnalités natives de la marketplace B2B de Oro lui permettent de se démarquer dans le secteur florissant des logiciels de marketplace B2B.

Considérations clés sur les Marketplaces en 2021

-En raison de la perturbation liée à la pandémie de COVID-19, les marketplaces B2B ont enregistré la plus forte croissance en 2020.

-D’ici 2023, 15 % des moyennes et grandes entreprises dotées d’une présence e-commerce auront leur propre marketplace, créant ainsi un tout nouvel écosystème digital.

-Au moins 70 % des marketplaces d’entreprise lancées serviront aux transactions B2B.

Oro reconnu pour ses fonctionnalités natives de Marketplace

Plateforme de commerce électronique complète

Oro associe une plate-forme de e-commerce B2B puissante, OroCommerce à un CRM (Gestion de la relation client) entièrement intégré, OroCRM, tous deux conçus en tant qu’application open-source, pour une solution d’entreprise très complète destinée aux PME et aux grandes entreprises.

Workflows solides

Le moteur de flux de travail d’Oro optimise l’expérience de la marketplace acheteur/vendeur. Les vendeurs peuvent personnaliser l’expérience d’achat de leurs acheteurs afin de créer une expérience d’achat incomparable. Les acheteurs peuvent facilement acheter et régler leurs achats grâce à des options d’expédition et de livraison personnalisées.

Gestion des vendeurs

Grâce aux fonctionnalités de reporting intégrées, les vendeurs peuvent générer des rapports complexes en un seul clic. En outre, les vendeurs peuvent gérer les collectes de fonds et calculer les frais, les taxes et les commissions à l’aide des systèmes tiers intégrés.

Conçu pour tout secteur d’activité

Oro est conçu pour les entreprises B2B dont les activités varient entre la vente en gros, la distribution, la vente au détail et les marques. Grâce à son ensemble de fonctionnalités diversifiées et solides, Oro s’adaptera à tout modèle d’entreprise B2X.

« Les marketplaces demeurent l’une de nos catégories stratégiques, compte tenu de la demande croissante dans ce domaine. Nous sommes honorés de figurer dans le guide des applications de gestion des Marketplaces réalisé par Gartner. Cela témoigne de la puissance et de la flexibilité des produits que nous créons à Oro. Nous sommes déterminés à fournir au marché du commerce B2B des solutions digitales nécessaires à leur réussite, et l’équipe d’Oro a une fois de plus prouvé que nous disposons de l’état d’esprit, des compétences et de l’expertise pour y parvenir. » Yoav Kutner, PDG de Oro Inc.